Президент Австрии заявил, что Европе нет смысла менять российский газ на СПГ из США
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Ван дер Беллен пояснил, что в последнее время некоторые американские политики упрекают ЕС в зависимости от России из-за газа.
«Но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа. И при таких обстоятельствах мало смысла в том, чисто с экономической точки зрения, чтобы замещать российский газ американским сжиженным газом», — цитирует президента Австрии РИА Новости.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что поставки российского газа в Австрию играют важную роль в энергоснабжении страны.