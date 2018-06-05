Президент Австрии заявил, что Европе нет смысла менять российский газ на СПГ из США

Европе нет смысла менять поставки газа из России на американские, так как сжиженный природный газ из США в два-три раза дороже российского. Об этом президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным.

Ван дер Беллен пояснил, что в последнее время некоторые американские политики упрекают ЕС в зависимости от России из-за газа.

«Но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа. И при таких обстоятельствах мало смысла в том, чисто с экономической точки зрения, чтобы замещать российский газ американским сжиженным газом», — цитирует президента Австрии РИА Новости.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что поставки российского газа в Австрию играют важную роль в энергоснабжении страны.