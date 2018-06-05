Президент Австрии заявил, что Европе нет смысла менять российский газ на СПГ из США

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Европе нет смысла менять поставки газа из России на американские, так как сжиженный природный газ из США в два-три раза дороже российского. Об этом президент Австрии Александр ван дер Беллен заявил на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным.
Президент Австрии заявил, что Европе нет смысла менять российский газ на СПГ из США
  • © Reuters

Ван дер Беллен пояснил, что в последнее время некоторые американские политики упрекают ЕС в зависимости от России из-за газа.

«Но при этом упускают из виду то, что американский сжиженный газ в два или три раза дороже российского газа. И при таких обстоятельствах мало смысла в том, чисто с экономической точки зрения, чтобы замещать российский газ американским сжиженным газом», — цитирует президента Австрии РИА Новости.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что поставки российского газа в Австрию играют важную роль в энергоснабжении страны. 

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