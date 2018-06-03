Курц отметил значимость российского газа для энергоснабжения Австрии

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Поставки российского газа в Австрию играют важную роль в энергоснабжении страны. Об этом в интервью ТАСС заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.
Курц отметил значимость российского газа для энергоснабжения Австрии
  • kremlin.ru

«Следует отметить плодотворное сотрудничество двух важнейших предприятий — австрийского OMV и российского «Газпрома», которое мне представляется исключительно выгодным для обеих сторон», — заявил он.

При этом Курц подчеркнул, что энергоснабжение в Австрии сильно диверсифицировано.

«Но в нём, без сомнения, важную роль играют поставки российского газа. Что мне в этом представляется позитивным не только для России, но и для стран Европы, так это то, что, несмотря на все трудности, регулярно возникавшие на протяжении минувших десятилетий, наше сотрудничество в энергетической отрасли никогда не оспаривалось, было стабильным и непрерывным», — добавил он.

Как ранее заявил посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич, в Германии считают, что газопровод «Северный поток — 2» обеспечит надёжное энергоснабжение стран ЕС. 

В конце мая президент России Владимир Путин заявил о готовности российской стороны расширить состав участников проекта газопровода. 

Политолог Игорь Рябов прокомментировал ФАН претензии Украины к Германии из-за газопровода «Северный поток — 2».

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