Курц отметил значимость российского газа для энергоснабжения Австрии

Поставки российского газа в Австрию играют важную роль в энергоснабжении страны. Об этом в интервью ТАСС заявил австрийский канцлер Себастьян Курц.

«Следует отметить плодотворное сотрудничество двух важнейших предприятий — австрийского OMV и российского «Газпрома», которое мне представляется исключительно выгодным для обеих сторон», — заявил он.

При этом Курц подчеркнул, что энергоснабжение в Австрии сильно диверсифицировано.

«Но в нём, без сомнения, важную роль играют поставки российского газа. Что мне в этом представляется позитивным не только для России, но и для стран Европы, так это то, что, несмотря на все трудности, регулярно возникавшие на протяжении минувших десятилетий, наше сотрудничество в энергетической отрасли никогда не оспаривалось, было стабильным и непрерывным», — добавил он.

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