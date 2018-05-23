Посол ФРГ заявил, что «Северный поток — 2» повысит надёжность энергоснабжения ЕС

В Германии считают, что проект газопровода «Северный поток — 2» обеспечит надёжное энергоснабжение стран ЕС. Об этом заявил посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич.

По его словам, газопровод «должен доказать свою целесообразность на рынке».

«Вместе с тем правительство Германии выступает за долгосрочное продолжение транзита природного газа через территорию Украины на коммерчески приемлемых условиях. Разумеется, мы учитываем мнение нашего союзника — США, но решение по вопросам европейской энергетической политики должны принимать сами европейцы», — сказал дипломат в интервью «Российской газете».

Как подчеркнул посол, правительство Германии считает, что «Северный поток — 2» внесёт вклад в «повышение надёжности энергоснабжения стран — членов ЕС».

Ранее в Соединённых Штатах и на Украине призвали остановить реализацию проекта газопровода.

17 мая в СМИ появилась информация, что Вашингтон давит на Берлин, чтобы Германия отказалась от «Северного потока — 2».