«Стоп-лист остаётся открытым»: в России приняли меры в ответ на литовский аналог закона Магнитского

В МИД РФ приняли ответные меры в связи с действующим в Литве аналогом закона Магнитского — в отношении ряда литовских политиков ввели ограничения. В министерстве подчеркнули, что российский стоп-лист остаётся открытым и в случае новых провокаций Вильнюса может быть расширен. Опрошенные RT эксперты назвали действия России вынужденными. По их словам, Москва не могла не отреагировать на проводимую прибалтийскими странами антироссийскую политику.

Россия закрыла ряду литовских политиков и политологов въезд на свою территорию в связи с принятым Вильнюсом аналогом американского закона Магнитского. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского закона Магнитского были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенных граждан Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов», — говорится на сайте ведомства.

Предпринятые шаги в МИД объяснили тем, что «не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнёров в связи с их провокационными действиями». Помимо этого в министерстве подчеркнули, что список подпавших под ограничения может быть расширен в случае необходимости.

«Предупреждаем, что российский стоп-лист остаётся открытым и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии», — отмечается в заявлении.

Шаги России в этом направлении эксперты считают оправданными. Они также подчёркивают, что Москву просто вынуждают пойти на эти меры.

«Мера вынужденная, потому что страны Балтии уже давно замечены в подобного рода инициативах запретительного свойства. Вдруг неожиданно на границе узнаёшь, что ты невъездной, и «шенген» у тебя отбирают. В этой связи я полагаю, что прибалтийские государства начали злоупотреблять своим положением членов Европейского союза. Поэтому подобная мера является оправданной в отношении них», — пояснил RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его словам, Москва не может не отвечать на недружественные действия других стран.

«Это просто избалует наших бывших партнёров по СССР. Как показывает практика, они добродушие, доброту воспринимают как слабость. Поэтому, к сожалению, время отсутствия реакции на агрессию прошло», — заключил Мухин.

«Твёрдое «нет» Литвы

Отметим, что аналог американского акта Магнитского парламент Литвы одобрил в ноябре 2017 года. Помимо этого сейм принял резолюцию о включении 44 российских граждан в чёрный список. В него были внесены председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, глава Чечни Рамзан Кадыров, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева и другие.

Даля Грибаускайте

РИА Новости

© Алексей Витвицкий

В январе того же года закон подписала президент Литвы Даля Грибаускайте. По её словам, таким образом Вильнюс вместе с международным сообществом сказал «твёрдое «нет» ущемлению прав человека, грязным деньгам и умалению значения правосудия».

Закон вступил в силу 1 января 2018 года.

В России этот шаг назвали откровенно русофобским, отметив, что Литва уже давно «определила себе самое неблаговидное место в развязанной на Западе антироссийской истерии».

Клин клином

Объявленные российским МИД ответные меры вполне укладываются в рамки дипломатического протокола, отметил политолог, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Всё действует в рамках дипломатической системы взаимности. Потому что фактически акт Магнитского предполагает ограничения для отдельно взятых лиц. Следовательно, ответом на персональные санкции служат аналогичные персональные санкции. Что касается самих людей, включённых в чёрный список, то, скорее всего, туда попали те, кто каким-либо образом близок к этому литовскому акту (Магнитского. — RT). То есть это представители исполнительной власти или смежных структур», — пояснил он.

Свою версию акта Магнитского приняла и Канада. Так, закон «О жертвах коррумпированных иностранных правительств» наложил ограничительные меры на 30 россиян.

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Среди них уже известные фигуранты — глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генпрокурора России Виктор Гринь, бывший заместитель министра внутренних дел Алексей Аничин, судья Тверского суда Москвы, участвовавший в деле Магнитского, Алексей Криворучко и другие. Их активы в Канаде, если таковые имелись, были заморожены, а въезд в страну запрещён.

Отцы-законодатели

При этом в самих США санкционный список в рамках акта Магнитского последний раз расширяли в декабре 2017 года. Тогда ограничения ввели в отношении нескольких россиян и граждан СНГ. В перечень попали сын генпрокурора России Артём Чайка и дочь бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнара. Оба, по утверждению Белого дома, использовали положение своих высокопоставленных отцов в коррупционных целях.

Сам Артём Чайка назвал включение в санкционный список попыткой давления со стороны Вашингтона на прокуратуру. Ведомство, по его словам, уже на протяжении ряда лет противостоит транснациональной группе мошенников, по инициативе которых и был введён акт Магнитского.