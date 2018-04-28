Политолог назвал вынужденной мерой запрет на въезд в Россию ряду политиков из Литвы

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT прокомментировал решение России ввести запрет на въезд для «враждебно настроенных» литовских политиков, депутатов и политологов в ответ на принятие Литвой аналога акта Магнитского.

«Мера действительно вынужденная, потому что страны Балтии уже давно замечены в подобного рода инициативах запретительного свойства, когда вдруг неожиданно на границе узнаешь, что ты не только не въездной, но и «шенген» у тебя отбирают. В этой связи я полагаю, что прибалтийские государства начали злоупотреблять своим положением членов Европейского союза. Поэтому подобная мера является оправданной в отношении них», — сказал политолог.

Мухин также отметил, что Россия не может не отвечать на недружественные действия других стран.

«Это просто избалует наших бывших партнёров по СССР. Как показывает практика, они добродушие, доброту воспринимают как слабость. Поэтому, к сожалению, время отсутствия реакции на агрессию прошло», — заключил он.

Ранее МИД России сообщил, что в ответ на принятие Литвой аналога акта Магнитского российская сторона вводит ответные меры.