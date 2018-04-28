Россия вводит запрет на въезд для враждебно настроенных литовских политиков и депутатов
«Предупреждаем, что российский стоп-лист остаётся открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии», — отмечается в сообщении.
В МИД также подчеркнули, что оставаться в долгу у партнёров в связи с их провокационными действиями не в правилах российской стороны.
Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте подписала закон, аналогичный американскому акту Магнитского.
Он вступил в силу 1 января 2018 года.