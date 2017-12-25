Письмо генпрокурора России Юрия Чайки главе Европарламента по делу Браудера

RT публикует текст письма генерального прокурора России Юрия Чайки на имя председателя Европейского парламента Антонио Таяни. В документе говорится о попытке евродепутатов оказать давление на власти Кипра в расследовании дела основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Уважаемый господин Таяни!

Из средств массовой информации стало известно о том, что 26 октября 2017 года 17 депутатов Европарламента обратились к Президенту Республики Кипр Никосу Анастасиадесу с письмом, в котором они выражают некую «обеспокоенность результатами двустороннего сотрудничества российских и кипрских компетентных органов».

Сразу хотелось бы поставить Вас в известность, что российско-кипрское правовое сотрудничество осуществляется строго в соответствии с Европейской конвенцией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года и Договором между СССР и Республикой Кипр о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 19 января 1984 года.

В указанном обращении бездоказательно заявляется, что кипрская сторона оказывает правовую помощь российской стороне «по политически мотивированному судебному преследованию» господина У. Браудера за его активное участие в принятии закона «Акт Магнитского». При этом депутаты безапелляционно утверждают, что правовые взаимоотношения между Россией и Кипром по этому делу необходимо прекратить.

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Любому непредвзятому наблюдателю совершенно очевидно, что это обращение является прямым вмешательством во внутренние дела Республики Кипр. Мало того, оно демонстративно подано в интересах лица, в отношении которого в строгом соответствии с российским законодательством и международным правом осуществляется уголовное преследование за совершение им ряда тяжких налоговых и других экономических преступлений.

Как следует расценивать подобные действия представителей Европарламента?

Только как политически мотивированную попытку незаконного воздействия на органы правосудия и другие независимые государственные органы Кипра с целью повлиять на процесс вынесения законного судебного решения. Данное обращение нельзя расценить иначе как инструмент политического давления на самостоятельные ветви власти суверенного государства — члена Европейского союза. А это прямо противоречит принципам демократии и верховенства права, которые относятся к основополагающим не только европейским, но и универсальным ценностям.

Данное обращение, удивительное в своём демонстративном правовом нигилизме, злонамеренно игнорирует принцип разделения властей. Поставив под ним свои подписи, депутаты беспардонно вмешиваются в чужую компетенцию, высокомерно и неуважительно пытаются навязать свою неправовую и бездоказательную позицию суверенному государству. И это делают представители стран, которые кичатся своими демократическими ценностями, устоями и традициями!

Следует напомнить, что правоохранительными органами Российской Федерации в рамках аналогичного международно-правового сотрудничества в адрес компетентных органов США в июле 2016 года был направлен запрос об оказании правовой помощи по уголовным делам, расследуемым по фактам совершения господином У. Браудером налоговых и других экономических преступлений на территории Российской Федерации. При этом были предоставлены материалы, ясно подтверждающие осуществление У. Браудером и иными связанными с ним лицами на территории США действий, направленных на уклонение от уплаты налогов, нарушение инвестиционного законодательства и совершение иных экономических преступлений.

Длительный период времени У. Браудер безнаказанно и цинично вводит в заблуждение мировую общественность и государственные органы в разных странах, европейские институты власти, в том числе органы Европейского союза и Совета Европы, о его якобы политически мотивированном преследовании со стороны российских правоохранительных органов.

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Ярким примером таких провокационных действий могут служить сведения, представленные У. Браудером депутату А. Гроссу для выступления с докладом на Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Согласно показаниям А. Гросса, данным на допросе, проведённом компетентными органами Швейцарии, указанный доклад готовил Г. Ширмер, а сам А. Гросс выступал всего лишь техническим подписантом данного документа. Никакого самостоятельного и компетентного расследования он не проводил, а информация, достоверность которой он лично не удосужился проверить, была получена исключительно от представителей У. Браудера. Согласитесь, такой подход свидетельствует не только о некомпетентности, но и о вопиющей предвзятости, политической предубеждённости и приёмах, использовавшихся во времена пресловутой охоты на ведьм.

Неудивительно, что в ходе прошедшего на территории США судебного процесса по иску прокуратуры штата Нью-Йорк к группе компаний «Превезон Холдингс», принадлежащей российскому гражданину Д. Кацыву, отчёт депутата А. Гросса, положенный в основу резолюции ПАСЕ, был признан американским судьёй «некомпетентным, ангажированным, недостоверным и вводящим в заблуждение мнением одного человека, принятого без полагающихся в таких случаях дебатов, проверки и учёта позиции Российской Федерации...». Судья своим решением исключил этот отчёт и резолюцию ПАСЕ из числа доказательств, представленных правительством США. А ссылки на свой собственный аналогичный закон Магнитского 2012 года представители правительства США поспешили исключить уже самостоятельно из доказательств. И тем не менее, именно этот лживый, односторонний и вводящий в заблуждение документ стал также той базой, на которую опирались европарламентарии в своём обращении!

Стоит особо отметить, что господа А. Гросс и Г. Ширмер категорически отказались принять участие в судебном процессе в США и уклонились от дачи свидетельских показаний, тем самым полностью подтвердив выводы суда. Сам же У. Браудер в ходе допроса в суде в качестве свидетеля не смог подтвердить ни достоверность информации, представленной им и его подчинёнными американским государственным органам, ни законность её получения.

Казалось бы, это судебное решение должно было как-то вразумить депутатов, напомнить им не только о необходимости проявления компетентности и непредвзятости, но и об ответственности, чести и совести. Увы, судя по упомянутому выше обращению к Президенту Республики Кипр, этого не произошло. Более того, в глумливой, высокомерной манере депутаты пытаются навязать своё продиктованное политиканством мнение суверенному государству, выполняющему свои международные обязательства. Такого, пожалуй, в новейшей истории Европа ещё не знала! Фактически эти 17 европарламентариев пытаются утилизировать не только европейские, но и мировые правовые стандарты, выработанные предшествующими поколениями.

Чего они хотят добиться? Превратить право в инструмент политического лицедейства и давления? Разрушить многолетнюю правовую практику? Навязать гражданам Европы представление, что закон — ничто, а политиканские капризы теперь превыше всего?

Уважаемый господин председатель, пользуясь случаем, хочу обратить Ваше внимание, а также внимание инициаторов обращения на недопустимость и опасность подобных действий и исключить оказание давления в какой бы то ни было форме на правоохранительные и судебные органы суверенных государств, что существенно подрывает авторитет Европейского парламента как одной из ведущих институций Европейского союза. Верховенство права, истинные демократические ценности, правовая мудрость должны взять верх над правовой безответственностью и политической ангажированностью.

С уважением,

Генеральный прокурор Российской Федерации

Ю. Я. Чайка