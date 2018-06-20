«Хотят выбить деньги у НАТО»: в России ответили на заявления президента Литвы о вероятности «российского вторжения»

Заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о вероятности «российского вторжения» назвали в России выражением русофобии и стремлением обосновать появление дополнительных сил НАТО в регионе. В Госдуме отметили, что соседние с РФ государства сами стремятся спровоцировать конфликт, размещая у себя иностранные войска. При этом в Совфеде назвали слова Грибаускайте попыткой привлечь внимание к своей стране и призвали Вильнюс заняться решением реальных проблем, таких, например, как миграция населения.

Выражением русофобии и стремлением «выбить» деньги у НАТО назвали в России заявления президента Литвы Дали Грибаускайте о вероятности «российского вторжения» на территорию страны.

В интервью немецкому изданию Spiegel глава Литвы выразила свои опасения по поводу «вторжения России» в Прибалтику. По её оценкам, российские войска «в десять раз сильнее, чем войска НАТО». Она подчеркнула, что новые поколения литовцев готовы защищать страну от любого противника, но в регионе необходимо размещение дополнительных сил.

«Опасность велика, если мы не будем готовы к защите. Если мы покажем, что можем и хотим защищаться, никто на нас не нападет. Мы должны быть готовы политически, технологически, душой и сердцем», — сказала Грибаускайте.

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По её мнению, европейские государства действуют по отношению к России излишне мягко. «Только когда на них нападают, и они замечают, что Россия вмешивается в их интересы, шпионит за ними или манипулирует их выборами, они просыпаются», — указала она.

В рамках этого интервью Грибаускайте в очередной раз высказалась о газопроводе «Северный поток — 2» как об «инструменте диктата политической воли России». При этом она назвала поставки сжиженного газа из США способом «снизить зависимость Европы от энергоносителей России».

«Нужен повод»

Делая такие заявления, Грибаускайте просто ищет повод для увеличения количества войск НАТО в Прибалтике, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«Сегодня войск НАТО там намного больше, чем нужно для простой обороны. Но для того, что бы увеличить это количество на границах с Российской Федерацией, необходим какой-то повод. Им и является заявление Грибаускайте о том, что Россия хочет вторгнуться на территорию её государства», — отметил депутат в беседе с RT.

Парламентарий подчеркнул, что размещение войск иностранных государств на территориях сопредельных государств говорит о желании спровоцировать конфликт.

Американские солдаты тренируются в рамках учений НАТО Скрунда, Латвия 13 июня 2018 г.

Reuters

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«Самая лучшая гарантия безопасности сопредельных с Россией государств — отсутствие на их территории войск других стран. Если бы Прибалтика, Польша и Украина не хотели конфликта, они бы не приводили на свою территорию такое количество военных», — заключил он.

Российская армия «стоит на страже страны и не является инструментом агрессии», напомнил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков. По его мнению, главы государств не должны позволять себе такие необдуманные комментарии.

«Человек занимает такой высокий пост и высказываясь таким образом демонстрирует неуважение к себе. Президентом сказана откровенная глупость. Очевидно, что на сегодняшний день о нашей армии можно говорить только с положительной интонацией. Сейчас идёт явное возрождение и укрепление позиций, но это ни в коей мере не является причиной, по которой лидеры государств могут видеть в нас угрозу», — отметил сенатор в разговоре с RT.

«Сэкономить на оборонном бюджете»

Говоря о «российской угрозе», президент Литвы стремиться привлечь к себе внимание, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Пусть лучше думает, как остановить отток населения — почти 1 млн с 1991. Вот это — подлинная, а не фантазийная угроза Литве», — написал он у себя в Twitter.

Глава Литвы пугает "российским вторжением". Видимо, больше привечь к себе внимание нечем. Словно России больше нечего делать, кроме как вторгаться в Литву. Пусть лучше думает, как остановить отток населения - почти 1 млн с 1991. Вот это - подлинная, а не фантазийная угроза Литве — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 20 июня 2018 г.

Прекратить «отравлять душу и сердце литовского народа черной ложью и русофобией» призвала президента Литвы вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Она разыгрывает фальшивую игру, которая не имеет ничего общего с безопасностью, международным правом и правилами честной политики», — отметила депутат.

За разговорами о вероятности «российского вторжения» на территорию страны стоит желание стремление Вильнюса «выбить» средства у стран НАТО на оборону, уверен президент центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

«Президент Литвы собирается выбивать денежные средства у стран НАТО на обеспечение существования баз на территории этой страны. Прибалтика хочет сэкономить на оборонном бюджете, чтобы инициировать заведение значительной части контингента на границы с Российской Федерацией. Что в последнее время и происходит: НАТО перемещается в направлении Восточной Европы. Для того, чтобы обеспечить целесообразность этого процесса, надо его обосновать угрозой со стороны России», — отметил эксперт.

Он отметил, что сейчас наиболее «выгодное» время для ряда стран Прибалтики, чтобы делать подобные заявления. Это связано как с борьбой этих стран с «Северным потоком — 2» , так и с проведением в России ЧМ-2018.

«Другое дело, что постоянное использование этой угрозы приводит к повышению неэффективности самого процесса запугивания. Потому что в результате Германия, Франция, Испания и целый ряд других стран не видит целесообразности в таких дополнительных инвестициях в безопасность. Сдерживающим фактором здесь являются политические и какие-то иные решения», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Deutcshe Welle заявил, что альянс не хочет изолировать Россию. Он говорил о недопустимости начала новой «холодной войны».

«Россия — наш сосед, и так будет и впредь. Так что для НАТО речь идет о поиске баланса, совмещения защиты и диалога. Мы считаем, что, будучи сильными и имея надежные средства сдерживания, мы можем вступать в политический диалог с Россией, стараться улучшать наши отношения с РФ и снижать напряженность», — объяснил Столтенберг.

При этом он отметил, что с момента вступления Дональда Трампа в должность президента США, расходы на американское военное присутствие в Европе выросли на 40%.