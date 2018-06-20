В Совфеде ответили на опасения Грибаускайте по поводу «российского вторжения»

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о вероятности «российского вторжения» на территорию страны.
В Совфеде ответили на опасения Грибаускайте по поводу «российского вторжения»
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

«Можно только сожалеть, что во главе государства находится человек, у которого рождаются подобные мысли. Что касается фактуры, очевидно, что на сегодняшний день о нашей армии можно говорить только с положительной интонацией. Сейчас идёт явное возрождение и укрепление позиций, но это ни в коей мере не является причиной, по которой лидеры государств могут видеть в нас угрозу. Мы всегда говорили, что российская армия стоит на страже страны и не является инструментом агрессии», — сказал он.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что вероятность российского «вторжения» на территорию её страны велика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить