В Совфеде ответили на опасения Грибаускайте по поводу «российского вторжения»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков в разговоре с RT прокомментировал заявление президента Литвы Дали Грибаускайте о вероятности «российского вторжения» на территорию страны.

«Можно только сожалеть, что во главе государства находится человек, у которого рождаются подобные мысли. Что касается фактуры, очевидно, что на сегодняшний день о нашей армии можно говорить только с положительной интонацией. Сейчас идёт явное возрождение и укрепление позиций, но это ни в коей мере не является причиной, по которой лидеры государств могут видеть в нас угрозу. Мы всегда говорили, что российская армия стоит на страже страны и не является инструментом агрессии», — сказал он.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что вероятность российского «вторжения» на территорию её страны велика.