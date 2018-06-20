В Госдуме прокомментировали слова Грибаускайте о России

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал слова президента Литвы Дали Грибаускайте о большой вероятности российского «вторжения» на территорию её страны.

«Сегодня войск НАТО там намного больше, чем нужно для простой обороны. Но для того, чтобы увеличить это количество на границах с Российской Федерацией, необходим какой-то повод. Им и является заявление Грибаускайте о том, что Россия хочет вторгнуться на территорию её государства. Она намекает, что группировка натовских войск мала и надо её увеличивать. Совершенно точно, этот текст вложили ей в голову и она просто его произносит. Самая лучшая гарантия безопасности сопредельных с Россией государств — отсутствие на их территории войск других стран. Если бы Прибалтика, Польша и Украина не хотели конфликта, они бы не приводили на свою территорию такое количество военных», — заявил депутат.

Ранее президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что вероятность российского «вторжения» на территорию страны велика. По её словам, российские войска, которые находятся «на границе с Прибалтикой и Польшей, в десять раз сильнее, чем войска НАТО».