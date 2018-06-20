Грибаускайте оценила вероятность «вторжения» России в Литву

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Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью изданию Spiegel заявила, что вероятность российского «вторжения» на территорию страны «велика».

По её словам, российские войска, которые находятся «на границе с Прибалтикой и Польшей, в десять раз сильнее, чем войска НАТО».

«Если мы покажем, что можем и хотим защитить себя, тогда никто не нападёт на нас. Мы должны быть готовы: психически, политически, технологически, сердцем и душой», — сказала Грибаускайте.

Она также добавила, что руководство европейских государств недооценивает Россию и относится к ней излишне мягко.

В декабре 2017 года Грибаускайте заявила, что с Россией следует сотрудничать, а не воевать.

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