Президент Литвы заявила, что с Россией лучше сотрудничать, чем воевать

Президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью интернет-порталу 15min заявила, что с Россией следует сотрудничать, а не воевать.

«Ситуация изменяется, в том числе геополитическая… Нужно искать возможность быть открытыми изменениям и, если необходимо, менять позицию, не отказываясь от ценностей, но следует думать, что лучше сотрудничать, чем воевать», — цитирует РИА Новости президента.

При этом она назвала несколько условий для выстраивания отношения с Россией, среди которых прекращение «подкупа» политиков по всей Европе и отказ от «вмешательства» в дела других стран.

Ранее Грибаускайте заверила президента Украины Петра Порошенко, что Литва поддерживает антироссийские санкции.

20 сентября Даля Грибаускайте в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН рассказала, что на российско-белорусских учениях «Запад-2017» Россия отрабатывает сценарий нападения на соседние страны.