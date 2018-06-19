Столтенберг заявил, что единство НАТО находится под угрозой из-за разногласий США и Европы

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что единство альянса находится под угрозой в связи с разногласиями Соединённых Штатов и Европы.

«Существуют реальные разногласия между США и другими союзниками по таким вопросам, как торговля, изменение климата и ядерное соглашение Ирана», — цитирует The Guardian генсека.

По его словам, эти разногласия реальны и не могут исчезнуть сразу.

Столтенберг отметил, что нигде «не высечено на камне», что «трансатлантический договор всегда будет процветать», однако это не означает, что разрыв неизбежен.

При этом он подчеркнул, что США усиливают приверженность безопасности Европы, а с момента вступления Дональда Трампа в должность президента американская сторона увеличила финансирование своего присутствия в Европе на 40%.

Ранее, как писали СМИ, Трамп в беседе с французским президентом Эммануэлем Макроном заявил, что ЕС в торговой сфере «хуже Китая».

7 июня председатель Евросовета Дональд Туск призвал страны G7 оставаться приверженными международному порядку вопреки политическому курсу Трампа.