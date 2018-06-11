СМИ: Трамп заявил Макрону, что ЕС в торговой сфере «хуже Китая»

Президент США Дональд Трамп во время личной беседы с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Евросоюз в торговой сфере «хуже Китая».

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источник.

Уточняется, что данная беседа произошла ещё 24 апреля во время визита Макрона в Белый дом.

«Давайте сотрудничать, у нас есть общая проблема — Китай», — сказал глава Франции, обсуждая с президентом США торговлю.

На это Трамп заявил, что Европейский союз «хуже, чем Китай».

Портал указывает, что после этого американский лидер стал говорить Макрону про экспорт в США автомобилей из Германии.

Ранее Трамп заявил, что не позволит другим странам навязывать Соединённым Штатам пошлины.

США объявили о введении с 1 июня пошлин на алюминий и сталь из Европы, Канады и Мексики.