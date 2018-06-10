В бундестаге заявили, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7

Американский лидер Дональд Трамп устроил катастрофу на саммите G7 в Канаде. Об этом заявила глава Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Андреа Налес.

«Трамп устроил катастрофу на саммите G7 и попрощался с помощью твита с международной ответственностью», — приводит Frankfurter Rundschau её слова.

Он отметила, что подобным образом «проводить разумную и достойную доверия политику невозможно».

Лидер СДПГ подчеркнула, что в сложившихся условиях Евросоюзу необходимо вместе с Канадой и Японией побеспокоиться о том, чтобы международное сотрудничество в вопросе примирения, разоружения, охраны окружающей среды и торговли «не вышло из под-контроля».

Ранее в МИД Германии заявили о разрушенном доверии к Трампу после G7.

10 июня президент США заявил, что поручил своим представителям на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике.