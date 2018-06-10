В бундестаге заявили, что Трамп устроил катастрофу на саммите G7
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- globallookpress.com
«Трамп устроил катастрофу на саммите G7 и попрощался с помощью твита с международной ответственностью», — приводит Frankfurter Rundschau её слова.
Он отметила, что подобным образом «проводить разумную и достойную доверия политику невозможно».
Лидер СДПГ подчеркнула, что в сложившихся условиях Евросоюзу необходимо вместе с Канадой и Японией побеспокоиться о том, чтобы международное сотрудничество в вопросе примирения, разоружения, охраны окружающей среды и торговли «не вышло из под-контроля».
Ранее в МИД Германии заявили о разрушенном доверии к Трампу после G7.
10 июня президент США заявил, что поручил своим представителям на саммите G7 не подписывать итоговое коммюнике.