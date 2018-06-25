Глава Минобороны Литвы рассказал о создании в ЕС сил быстрого реагирования на киберугрозы
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- globallookpress.com
«Мы подписываем декларацию о намерениях относительно создания европейских сил быстрого киберреагирования и механизма совместной поддержки. Подписывают шесть стран — Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания и Нидерланды», — заявил Кароблис по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД и Минобороны стран — членов ЕС.
По его словам, ещё несколько государств принимают участие в проекте, но не будут подписывать соглашение «по причинам процедурного характера».
В январе сообщалось, что Европарламент намерен укрепить кибербезопасность из-за «российской угрозы».