Глава Минобороны Литвы рассказал о создании в ЕС сил быстрого реагирования на киберугрозы

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Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что шесть стран ЕС намерены подписать соглашение о создании сил быстрого реагирования на киберугрозы.
Глава Минобороны Литвы рассказал о создании в ЕС сил быстрого реагирования на киберугрозы
  • © Michael Weber
  • globallookpress.com

«Мы подписываем декларацию о намерениях относительно создания европейских сил быстрого киберреагирования и механизма совместной поддержки. Подписывают шесть стран — Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания и Нидерланды», — заявил Кароблис по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД и Минобороны стран — членов ЕС.

По его словам, ещё несколько государств принимают участие в проекте, но не будут подписывать соглашение «по причинам процедурного характера». 

В январе сообщалось, что Европарламент намерен укрепить кибербезопасность из-за «российской угрозы».

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