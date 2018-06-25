Глава Минобороны Литвы рассказал о создании в ЕС сил быстрого реагирования на киберугрозы

Глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что шесть стран ЕС намерены подписать соглашение о создании сил быстрого реагирования на киберугрозы.

«Мы подписываем декларацию о намерениях относительно создания европейских сил быстрого киберреагирования и механизма совместной поддержки. Подписывают шесть стран — Эстония, Хорватия, Румыния, Литва, Испания и Нидерланды», — заявил Кароблис по прибытии в Люксембург на встречу глав МИД и Минобороны стран — членов ЕС.

По его словам, ещё несколько государств принимают участие в проекте, но не будут подписывать соглашение «по причинам процедурного характера».

В январе сообщалось, что Европарламент намерен укрепить кибербезопасность из-за «российской угрозы».