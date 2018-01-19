Европарламент намерен укрепить кибербезопасность из-за «российской угрозы»

Короткая ссылка
Одним из основных направлений политики Евросоюза в 2018 году является укрепление кибербезопасности — прежде всего из-за угрозы России. Об этом говорится в докладе исследовательского центра Европейского парламента.

«В 2017 году среди западных демократических государств сохранялись глубокие опасения в связи с акциями, которые Россия проводила в американских соцсетях с целью распространения собственного влияния», — говорится в документе.

По мнению аналитиков Европарламента, «прокремлёвские игроки» якобы стремились повлиять на либералов и консерваторов в западных демократиях с помощью рекламы, «усиленной ботами и улучшенным алгоритмом взаимодействия с человеком».

Отмечается, что в бюджете ЕС на 2018 год заложен проект StratCom Plus стоимостью €1,1 млн. Его цель — увеличение потенциала ЕС «в области проверки фактов в рамках борьбы с дезинформацией, распространяющейся как на его территории, так и за его пределами».

Подробнее — в материале RT.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Европа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119