Европарламент намерен укрепить кибербезопасность из-за «российской угрозы»

Одним из основных направлений политики Евросоюза в 2018 году является укрепление кибербезопасности — прежде всего из-за угрозы России. Об этом говорится в докладе исследовательского центра Европейского парламента.

«В 2017 году среди западных демократических государств сохранялись глубокие опасения в связи с акциями, которые Россия проводила в американских соцсетях с целью распространения собственного влияния», — говорится в документе.

По мнению аналитиков Европарламента, «прокремлёвские игроки» якобы стремились повлиять на либералов и консерваторов в западных демократиях с помощью рекламы, «усиленной ботами и улучшенным алгоритмом взаимодействия с человеком».

Отмечается, что в бюджете ЕС на 2018 год заложен проект StratCom Plus стоимостью €1,1 млн. Его цель — увеличение потенциала ЕС «в области проверки фактов в рамках борьбы с дезинформацией, распространяющейся как на его территории, так и за его пределами».

Подробнее — в материале RT.