Фантомная угроза: в Европарламенте рассказали о мерах противодействия России в киберпространстве
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- © Silas Stein
Исследовательский центр Европейского парламента опубликовал в январе доклад, где излагаются основные направления политики Евросоюза в 2018 году. В качестве одного из направлений политики ЕС упоминается кибербезопасность союза, которую, по заявлению аналитиков, будут укреплять прежде всего из-за угрозы России.
В докладе центра сообщается, что «прокремлёвские игроки» якобы стремились повлиять на либералов и консерваторов в западных демократиях с помощью рекламы, «усиленной ботами и улучшенным алгоритмом взаимодействия с человеком».
«В 2017 году среди западных демократических государств сохранялись глубокие опасения в связи акциями, которые Россия проводила в американских соцсетях с целью распространения собственного влияния», — говорится в документе.
Также европейские аналитики упомянули обвинения Великобритании и Испании во вмешательстве России в референдумы по отделению Великобритании от ЕС и Каталонии от Испании.
В то же время на встрече глав МИД России и Великобритании Сергей Лавров отметил, что доказательств вмешательства Москвы в референдум по выходу королевства из Евросоюза так и не было представлено.
«Мы по-прежнему не видели ни одного факта. Если их огромное количество, наверное, что-нибудь да утекло бы, но пока, кроме голословных обвинений (что за четыре копейки кто-то разместил рекламу в каких-то социальных сетях), мы ничего не слышали», — сообщил российский министр.
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Перед встречей с Лавровым глава МИД Великобритании Борис Джонсон признал, что у него нет доказательств успешного вмешательства России в брексит.
Ранее, в ноябре, министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис подтвердил, что у властей нет доказательств причастности Кремля к вмешательству в референдум в Каталонии.
«Мы не располагаем информацией, что российское правительство стоит за этим», — заявил испанский министр.
Новые меры
Заявив об угрозе возможного вмешательства, аналитики Исследовательского центра Европарламента предположили, что в 2018 году глава европейской дипломатии Федерика Могерини может запросить дополнительные средства на обеспечение деятельности Оперативной рабочей группы по стратегическим коммуникациям (East StratCom Task Force).
В бюджете Евросоюза на 2018 год уже заложен проект StratCom Plus стоимостью €1,1 млн, цель которого — увеличение потенциала ЕС «в области проверки фактов в рамках борьбы с дезинформацией, распространяющейся как на его территории, так и за его пределами».
«Для этого требуется повысить уровень квалификации сотрудников представительств Европейской комиссии в странах — членах ЕС, а также представительств ЕС в странах Восточного партнёрства и Западных Балкан, которые будут отчитываться о своей работе перед Европейской службой внешних связей, а также перед Оперативной рабочей группой по стратегическим коммуникациям, действующей в рамках той же структуры», — сообщается в докладе.
Ранее Еврокомиссия разработала и запустила консультационную помощь для европейских граждан по «фейковым новостям и дезинформации». Как заявляется в докладе аналитиков, консультации проводятся экспертами, представителями СМИ и некоммерческих организаций (НКО). Результаты работы платформы будут представлены весной 2018 года.
Отдельным направлением противодействия России в киберпространстве называется сотрудничество ЕС и НАТО по борьбе с «гибридными угрозами», якобы исходящими от России, которое, согласно докладу, продолжится в 2018 году.
Ранее, в августе 2017-го, RT сообщал, что в Европарламенте предложили создать новое оборонное ведомство для защиты региона от потенциальных угроз.
Генеральный директорат ЕС по обороне, который планируется создать, должен будет обеспечить поставки вооружения и техники, а также провести стандартизацию и сертификацию в военной области для стран Евросоюза. Авторы инициативы также предлагали принять меры по улучшению кибербезопасности ЕС. Примечательно, что и тогда угрозой в информационном пространстве называлась Россия.
«Европарламент глубоко озабочен тем, что используемая (Россией. — RT) тактика гибридной войны, включающая кибертерроризм и методы информационной войны, ведёт к дестабилизации положения в странах Восточного партнёрства и Западных Балкан», — отмечается в документе.
Однако далеко не все в Европейском парламенте согласны с тем, что Россию следует считать угрозой в киберпространстве. Об этом в беседе с RT заявил евродепутат Стефано Мауллу. Он придерживается точки зрения, что киберугроза используется европейскими политиками как предлог для политических нападок.
- © Stefano Maullu
«Следует учитывать, что киберпространство — это новая сфера отношений, в том числе и межгосударственных. Во времена неопределённости и тревог, которые, к сожалению, подорвали доверие некоторых из нас к нашим российским партнёрам, кибератаки можно с лёгкостью использовать в качестве предлога для политических нападок. Однако киберпространство, напротив, должно стать новой платформой для сотрудничества между Брюсселем и Москвой», — подчеркнул Мауллу в разговоре с RT.
Также парламентарий призвал разработать соглашения с Россией в экономической и культурной сферах. Он выразил сожаление в связи с тем, что ряд стран, недавно вошедших в ЕС, по историческим причинам до сих пор воспринимают Россию как угрозу.
«Путь, которым должен следовать ЕС, строится на взаимном уважении и сотрудничестве. Наиболее ярким примером этой позиции является подписанное в 2002 году на военной базе Пратика-ди-Маре соглашение (между Россией и странами НАТО. — RT), однако это лишь проект взаимодействия в военной сфере. Нам необходимо разработать подобные соглашения в экономической и культурной сферах, избегая необоснованных опасений», — отметил член Европарламента.
Демократии против правил
Москва уже давно пытается наладить сотрудничество с западными демократиями в сфере кибербезопасности, однако Запад не спешит отвечать взаимностью.
Так, в феврале 2015 года Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан от имени Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) представили в ООН универсальные «Правила поведения в области обеспечения международной информационной безопасности», которые должны позволить регулировать деятельность государств в киберсфере. Документ нацелен на предотвращение конфликтов в информационном пространстве.
Как отметил российский МИД, в правилах закреплено обязательство государств не применять информационно-коммуникационные технологии в целях нарушения международного мира и безопасности, а также для вмешательства во внутренние дела других государств и подрыва их политической, экономической и социальной стабильности.
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- © Klaus Ohlenschläger
Кроме того, инициатива предполагает, что государства возьмут на себя обязательство не применять силу и не использовать угрозу силы для разрешения международных противоречий в цифровой сфере.
Однако Евросоюз неоднократно выступал с критикой инициативы ШОС в связи с якобы недостаточными гарантиями защиты прав человека в интернете, о чём сообщалось в докладе Исследовательского центра Европарламента в мае прошлого года.
Российская сторона отмечала, что представленная Москвой концепция универсальных правил ответственного поведения стран в киберпространстве «вступила в противоречие с позицией отдельных стран».
В июне прошлого года спецпредставитель Президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских в интервью ТАСС заявил, что ряд стран стремится «навязать миру собственные, выгодные только им правила игры в информационном пространстве».
В разговоре с RT Крутских подчеркнул, что США и страны НАТО должны осознать необходимость объединения с Россией в сфере обеспечения кибербезопасности.
«Дело осталось за малым — уговорить Соединённые Штаты и страны НАТО. Они должны осознать, что мы сидим в одной лодке и должны грести в одном направлении — к защите наших информационных пространств и обеспечению демократической работы интернета всех глобальных ИКТ», — подчеркнул спецпредставитель президента России.
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