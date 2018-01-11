На языке ботов: как в США планируют влиять на иностранных пользователей в соцсетях с помощью спецпрограмм

Как выяснил RT, армия США разместила тендер на разработку программного обеспечения для работы в социальных сетях. Согласно запросу Пентагона, частные компании должны создать компьютерную программу, которая сможет анализировать сообщения в интернете. На основе собранной информации система будет генерировать посты в соцсетях на семи языках, в том числе русском. О планах Вашингтона — в материале RT.

Армия США разместила тендер на разработку программного обеспечения для работы в социальных сетях. Компьютерная система для военного ведомства должна уметь анализировать и генерировать контент на семи языках.

«Требуемые языки: арабский, французский, пушту, фарси, урду, русский и корейский», — уточняется в документе, опубликованном подразделением INSCOM, которое занимается разработкой инструментов для разведки, кибервойны и электронного противоборства. INSCOM работает совместно с Первым управлением информационных операций Кибернетического командования сухопутных войск США, которое занимается разработкой «информационных операций».

«Задача управления заключается в том, чтобы обеспечить Вооружённым силам США свободу действий в киберпространстве, одновременно лишая этой свободы наших противников», — говорится в документе INSCOM.

Среди функций спецпрограммы, в частности, «возможность автоматически создавать от трёх до десяти уникальных сообщений на основе одного изначально опубликованного в соцсетях сообщения, сохраняя при этом смысл и тон оригинала», сообщается в запросе военного ведомства.

Кроме того, ПО должно различать негативное, позитивное и нейтральное настроение пользователей соцсетей, «различать местные разговорные и/или жаргонные выражения, особенности правописания, а также сленг, сокращения, манеру использования прописных и строчных букв, а также пиктограммы, принятые в соцсетях», — говорится в документе.

База ВВС США Петерсон, Колорадо Спрингс

Reuters

© Rick Wilking

Система должна улавливать в сообщениях пользователей такие эмоции, как гнев, удовольствие, грусть и волнение.

При этом американская военная разведка обозначила жёсткие сроки для потенциальных поставщиков. В запросе подразделения говорится, что частные компании должны прислать свои предложения в течение ближайшего месяца — до 12 февраля.

«Влиять на общественное мнение»

Бывшая сотрудница службы разведки МI5 Энни Машон в беседе с RT отметила, что в списке требуемых языков — государственные языки Ирана, Северной Кореи и России, что сразу указывает на то, какие страны станут объектами подобной деятельности.

«Разумеется, цель — влиять на общественное мнение по определённым вопросам. Это может представлять угрозу. О такой угрозе американцы говорят и в связи с так называемыми атаками российских хакеров в ходе прошлогодних выборов в США. И для шпионажа оно тоже может быть использовано. Любопытно, что всего пару недель назад WikiLeaks сообщил о том, что в 2009—2010 годах Центр правительственной связи, британская спецслужба, которая занимается прослушиванием, проводила программу, также направленную на использование троллей и разработку аналогичного программного обеспечения. Так что и Великобритания уже почти десять лет занимается совершенно тем же самым», — отметила Машон.

Эксперт также не исключает, что «столь хитроумным способом» американцы пытаются «всем показать, что раньше они таким ни в коем случае не занимались, а вот сейчас вынуждены — для защиты от так называемых российских троллей — или израильских, или каких бы то ни было».

«Некая фантазия»

Российский предприниматель, работающий в сфере информационных технологий, Игорь Ашманов выразил сомнение в том, что какая-либо компания сегодня технически способна разработать программное обеспечение с подобными функциями.

«Видимо, есть попытка влиять на политический процесс, но технологически это пока невозможно. Я считаю, что таких чат-ботов пока не создано. Прогресс ещё не дошёл до такого уровня, чтобы бот мог вести диалог на естественном языке. Если вы имели опыт общения с подобном ботом, вы понимаете, что с ним невозможно поддерживать политический диалог. Может быть, американцы и хотят такие исследования заказать. С моей точки зрения, это некая фантазия. Пентагон вкладывает много денег в такие фантазии. Но они начинают себя обманывать, все насмотрелись фильмов и начинают делать терминаторов, самолёты «Стелс», а потом это оказывается либо слишком дорого, как F-35, либо просто никому не нужно», — сообщил RT эксперт.

«Облучение мозгов»

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович заявил в разговоре с RT, что система, которую планируется разработать, уже сегодня влияет на политические процессы.

«Это попытка сделать оружие информационного воздействия или оружие обеспечения превосходства в информационном пространстве. Американцы целенаправленно действуют для «облучения мозгов» целевой аудитории. Влияние на целевую аудиторию и доставка так называемого контента — это задачи, которые сформулировали более 5 лет назад. Для того чтобы это делать целенаправленно, эффективно, массово и стратегически выдержанно, это необходимо автоматизировать», — сообщил эксперт.

В то же время Масалович отметил, что уже существуют способы борьбы с подобными автоматизированными системами.

«Ботов можно вычислить, хотя сейчас они очень старательно изображают из себя людей. От них можно защититься организационными и юридическими мерами — государство будет отключать такого рода потоки трафика. Есть государства, которые об этом заранее подумали, например Китай. Там сервера социальных сетей и массовых ресурсов стоят на территории самого Китая, они подконтрольны — их можно в любой момент отключить. Я думаю, мы тоже к этому придём», — рассказал эксперт.

Масалович также прокомментировал возможное влияние внешних сил в преддверии президентских выборов в России.

«В России в ближайшие несколько месяцев будут задействованы инструменты, которые уже есть, отработаны и проверены», — подчеркнул специалист по кибербезопасности.

Фабрика ботов

Примечательно, что ранее США неоднократно обвиняли Россию в использовании ботов и троллей в интернете якобы для того, чтобы воздействовать на общественность и политическую жизнь в Соединённых Штатах.

Так, в декабре прошлого года генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман заявил, что миллионы ботов, имитирующих аккаунты в соцсетях и электронные адреса, якобы участвовали в гражданском обсуждении готовящегося решения Федеральной комиссии США по коммуникациям.

Генпрокурор отметил, что, по его данным, при обсуждении около 8 млн комментариев были сделаны с фейковых аккаунтов электронной почты, из которых 444 тыс. якобы были отправлены с российских электронных адресов.

«В то время как иностранные правительства, несомненно, пытаются использовать интернет и социальные сети для того, чтобы повлиять на наши выборы, власти на федеральном уровне и на уровне штатов должны работать вместе, чтобы не позволить этим злонамеренным деятелям подорвать процесс принятия решений в наших административных учреждениях», — заявил Шнайдерман.

Об активности русскоязычных ботов сообщал и Центр стратегических коммуникаций НАТО Stratcom. Сотрудники организации назвали 60% русскоязычных аккаунтов в Twitter ботами, что следует из доклада Центра. Авторы документа отметили, что русскоязычные боты создали 70% всех твитов о НАТО в странах Прибалтики и Польше.

СМИ под ударом

На протяжении последних месяцев в конгрессе США велось активное обсуждение якобы использования ботов российскими СМИ — RT и Sputnik — с целью повлиять на американские президентские выборы.

Примечательно, что представители крупнейших социальных медиа проводили собственные расследования возможного влияния на выборы. Так, глава соцсети Марк Цукерберг заявил, что передаст конгрессу данные о политической рекламе, которую якобы закупали «российские боты». При этом он отметил, что доказательств причастности к этому Москвы нет.

«Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались. И никогда российская сторона не была к этому причастна», — заявил, в свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ноябре прошлого года в конгрессе США состоялись слушания по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы, где выступали представители Facebook, Google и Twitter.

«Мы определили, что число аккаунтов, которые мы можем связать с Россией и которые распространяли материалы о выборах, было сравнительно мало — около 0,0001% от общего количества аккаунтов, изученных нами», — заявил и.о. главного юрисконсульта Twitter Шон Эджетт.

globallookpress.com

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Не нашли доказательств использования ботов российскими СМИ и в Google, о чём сообщил главный юрисконсульт компании Курт Уокер.

«Мы пересмотрели аккаунты RT. Как вы знаете, RT широко рекламируется в газетах, журналах, аэропортах по всем США. Мы тщательно изучили содержание аккаунтов RT и убедились, что оно соответствует нашей политике против разжигания ненависти, насилия и прочего. К настоящему времени мы не выявили каких-то нарушений», — заявил Уокер.

Необоснованные обвинения

В июне 2017 года главный редактор RT Маргарита Симоньян ответила на обвинения Министерства обороны США во влиянии телеканала на западную аудиторию.

«Пара сотен журналистов (правда, действительно блестящих) за несколько лет стали главной угрозой для самой мощной армии мира? Жаль, мы сразу не знали, что Пентагон такой пугливый. Больше бы отдыхали и меньше работали», — заявила Симоньян.

Ранее, в мае прошлого года, президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель сообщил, что Москва не вмешивалась в политические процессы западных демократий.

«Мы никогда не вмешиваемся ни в политическую жизнь, ни в политические процессы в других странах. Нам бы очень хотелось, чтобы в нашу политическую жизнь — политическую жизнь России — никто не вмешивался. К сожалению, мы наблюдаем прямо противоположенные вещи», — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, Россия не первый год выступает за введение специальной международной конвенции под эгидой ООН, которая регулировала бы нормы поведения стран в киберпространстве.

Так, спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских в эксклюзивном интервью RT рассказал об основах правил поведения в киберпространстве.

«Важно не мешать друг другу, не создавать глобальные системы шпионажа друг за другом, системы внедрения закладок в IT- и интернет-продукты, которые закупаются на миллиарды. Необходимо установить такие правила, чтобы человек, когда покупает гаджет, был уверен, что его частной жизни ничто не угрожает», — отметил Крутских.