«Противостояние ради противостояния»: в Европе призвали бороться с «гибридными угрозами» со стороны России

Россия является «одним из основных источников гибридных угроз» для Евросоюза, говорится в докладе Европейского совета по международным отношениям, с которым ознакомился RT. По мнению автора документа, Брюссель пока что «предпочёл проявлять индифферентность» перед лицом этой «опасности». Однако аналитик советует бороться с таким положением дел, например, приложить больше усилий, чтобы доказать вмешательство России в дела европейских стран. В Москве неоднократно подчёркивали, что РФ не влияет на внутренние процессы в других государствах. Как полагают опрошенные RT эксперты, подобные доклады в ЕС используются для обоснования курса на противостояние России.

Европа «предпочла проявлять индифферентность» перед лицом растущих гибридных угроз. Такой тезис содержится в докладе исследовательского центра «Европейский совет по международным отношениям», который подготовил аналитик по политике безопасности, бывший сотрудник австрийского Министерства обороны Густав Грессель. С документом ознакомился RT.

Автор полагает, что развитие цифровой экономики в Европе способствовало появлению новых возможностей для иностранных кибератак, однако основные причины «уязвимости» ЕС стоит искать в индифферентности европейского общества.

«Рост уязвимости Европы к гибридным атакам не является непременным следствием технологического прогресса и глобализации. Это вопрос выбора. В этих вопросах Европа предпочла проявлять индифферентность», — считает аналитик Европейского совета по международным отношениям.

Согласно документу, активность ряда государств в киберпространстве, работа спецслужб, а также деятельность крупных международных компаний, собирающих конфиденциальную информацию, представляют особую опасность для ЕС.

Несмотря на то что члены Евросоюза уже приняли ряд мер по борьбе с киберугрозой, недостаток координации в действиях европейских государств способствует дальнейшим гибридным атакам, подчёркивается в докладе.

По мнению автора, одна из главных гибридных угроз для Европы — действия России. При этом аналитик утверждает, что ЕС находится, скорее, на стадии размышлений, как справляться с якобы вмешательством России в выборы и кибератаками.

Европейские эксперты пытаются найти подтверждение тому, что Россия и Европа являются антагонистами, считает генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Для Европейского союза фразы о российской угрозе являются ритуальными. К сожалению, эта атлантическая солидарность заключается исключительно в том, что Европейский союз — это совокупность государств, которые почему-то противостоят России. Объяснить, почему они противостоят России или позиционируют себя как противостояние России, ни один из европейских политиков не может», — объяснил Мухин.

Подкрепить обвинения фактами

Между тем автор исследования советует Евросоюзу «подкреплять фактами» свои заявления. Отмечается, что многие представители политической элиты подозревают вмешательство России во всех европейских выборах, однако для Европы будет лучше, если обвинения в адрес Москвы будут подкреплены доказательствами.

«В европейской дискуссии о гибридных угрозах участники разделились на два резко противоположных лагеря: одни во всех европейских выборах усматривают российское вмешательство, другие отмахиваются от подобных опасений целиком и полностью. В интересах Европы — чтобы заявления об иностранном вмешательстве были в большей степени подкреплены фактами и подробностями», — говорится в докладе Гресселя.

«Вмешательство» России в европейские выборы подрывает устои демократии ЕС, утверждает автор. Отмечается, что Россия якобы использует в европейских выборах методы, которыми она пользовалась в 2016 году во время американских выборов.

В то же время, по мнению аналитика, Соединённым Штатам удалось куда больше продвинуться в расследовании так называемого вмешательства Москвы в президентские выборы в 2016 году.

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Напомним, что Соединённые Штаты не смогли представить доказательств голословным утверждениям о вмешательстве РФ в выборы 2016 года. В течение двух лет комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера собирала свидетельства, которые могли бы доказать сговор штаба Трампа с Москвой. 18 апреля Министерство юстиции США обнародовало доклад по итогам работы Мюллера. Комиссия пришла к выводу, что доказательства подобных связей отсутствуют.

Россия неоднократно подчёркивала, что не вмешивается в дела других стран и никак не влияла на выборы в США. В частности, российский лидер Владимир Путин на встрече с госсекретарём США Майклом Помпео подчеркнул, что доклад Мюллера подтверждает отсутствие сговора между Москвой и действующей администрацией США.

«Несмотря на всю экзотичность работы комиссии господина Мюллера, надо отдать ему должное: в целом он провёл объективное разбирательство и подтвердил отсутствие всяческих следов и всяческого сговора между Россией и действующей администрацией, что мы изначально характеризовали как полную чушь», — заявил Путин.

«Европа даже не начала понимать суть проблемы»

Особое беспокойство у автора доклада вызывает использование антивирусных программ «Лаборатории Касперского» и средств связи Huawei.

«Что делать министерствам обороны и иностранных дел, разведслужбам и телекоммуникационным гигантам европейских стран, если речь идёт об антивирусных программах «Лаборатории Касперского» и средствах связи Huawei? Являются ли такие компании потенциальными каналами сбора данных для иностранных держав? Могут ли важнейшие объекты европейской инфраструктуры оказаться у них в заложниках в случае крупного кризиса в отношениях между Европой и Россией или Китаем?» — пишут в Европейском совете по международным отношениям.

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Подчёркивается, что, как и в случае с так называемым вмешательством в выборы, ситуация с использованием продуктов «Касперского» и Huawei демонстрирует, что Европа «даже не начала понимать суть проблемы».

Как утверждает Грессель, российские СМИ, в числе которых также фигурирует RT, работают над формированием общественного мнения в странах ЕС.

Однако, указывается в документе, факт вмешательства России во все дезинформационные кампании в Европе «маловероятен». Так, в качестве примера приводится ситуация с выборами в Молдавии, когда Facebook заблокировал 168 аккаунтов, многие из которых, как впоследствии выяснилось, не были российскими.

«Все остальные вопросы второстепенны»

Аналитик Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель специализируется на таких темах, как Россия, Восточная Европа и политика безопасности. Об этом говорится на сайте исследовательского центра. До 2014 года он работал в Министерстве обороны Австрии, в течение пяти лет служил в австрийской армии.

В СМИ Грессель неоднократно высказывал мнение о том, что Европе не стоит налаживать отношения с Россией.

Так, в июле он осудил главу МИД Ирландии, который поддержал рост товарооборота с Россией, несмотря на санкции.

«Каждая страна — от Швеции, Финляндии, Польши и вплоть до стран Балтии — считает Россию самой большой угрозой. Все остальные вопросы второстепенны. Если вы сделаете грандиозные жесты в адрес России, ЕС это заметит. Ирландия должна быть чрезвычайно осторожна в этом отношении», — приводит The Times цитату Гресселя.