«Всю ответственность несёт правительство»: фонд Сороса призвал Тбилиси бороться с «гибридной войной» РФ против Грузии

Филиал фонда Сороса «Открытое общество»* в Грузии обвинил официальный Тбилиси в «нарушении законодательства», поскольку власти пригласили в страну «российских депутатов, которые не признают территориальную целостность Грузии». НКО призвала отреагировать на «антигосударственные действия» РФ. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте филиала фонда 20 июня. В тот же день в Тбилиси начались антироссийские акции протеста, которые в Москве сочли провокацией. Как выяснил RT, только в 2019-м фонд Сороса направил на проекты в Грузии сотни тысяч долларов, в том числе на программы по борьбе с «российской дезинформацией» и формирование у жителей страны негативного восприятия советского прошлого.

Филиал фонда американского миллиардера Джорджа Сороса «Открытое общество»* в Грузии призвал власти отреагировать на «гибридную войну» России против Тбилиси. К требованию, с текстом с которого ознакомился RT, присоединились ещё 14 организаций, входящих в так называемую Коалицию за евроатлантическую Грузию.

«Вне сомнения, пророссийские силы активно атакуют и ставят под угрозу интересы государства. Всю ответственность за процессы, которые разворачиваются в стране, несёт правительство. Поэтому мы призываем его дать безотлагательный ответ во исполнение своих конституционных обязанностей и пресечь антигосударственные действия», — говорится в обращении.

По мнению коалиции, грузинские власти не должны были приглашать в страну российских парламентариев, «не признающих территориальную целостность Грузии».

«Учитывая оккупацию грузинских территорий, приглашение российских депутатов, которые не признают территориальную целостность Грузии и делали открытые заявления в поддержку оккупации Грузии, — это акт, направленный против наших национальных интересов, и грубое нарушение законодательства Грузии», — убеждены в НКО.

Обращение к правительству было опубликовано на сайте организации 20 июня.

В этот же день в Тбилиси начались массовые протесты, которые приобрели выраженный антироссийский характер.

Поводом для демонстраций стало заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в грузинском парламенте. Возглавляющий организацию депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место председателя парламента Грузии по распоряжению грузинской стороны и согласно протоколу. Однако грузинская оппозиция оказалась недовольна такой рассадкой, сорвала сессию и вывела людей на акцию протеста, перешедшую в столкновения с полицией.

Митингующие требовали, чтобы российская делегация уехала из Грузии, а глава МВД Георгий Гахария и председатель парламента Ираклий Кобахидзе ушли в отставку.

Протестующие возле здания парламента в Тбилиси 21 июня 2019 года

Reuters

© Irakli Gedenidze

Стоит отметить, что первые лица Грузии выразили поддержку протестующим. Так, премьер-министр Мамука Бахтадзе заявил, что выступление российского депутата с трибуны парламента является неприемлемым и вредит идее свободы республики.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, в свою очередь, назвала категорически неприемлемым проведение самой сессии МАП в Тбилиси. Более того, она заявила, что Россия — «враг и оккупант».

Для обеспечения безопасности российских граждан Москва приняла решение приостановить авиасообщение с Грузией.

«Речь идёт о вынужденной рестрикции, введённой российской стороной, целью которой является обеспечение безопасности российских граждан на фоне экстремистских действий, которые имеют место быть сейчас в Грузии», — пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

За «трансформацию госполитики»

Отметим, что в этом году фонд Сороса выделил несколько грантов, направленных на «продвижение демократии» в Грузии.

По данным, представленным на сайте организации, около $350 тыс. ушло только на работу со СМИ. Так, один из проектов подразумевал борьбу с «российской дезинформацией».

Также по теме «Праздник неолиберальной мировой тусовки»: почему Financial Times выбрала Сороса человеком года Британское издание Financial Times назвало человеком года миллиардера Джорджа Сороса, которого в ряде стран мира, в том числе в...

«Цель проекта — превентивно бороться с антизападной дезинформацией, предоставляя грузинским читателям информацию о текущей политической и социальной ситуации в России», — отмечается в описании гранта.

Также грузинским журналистам поручили подготовить материалы о жертвах советских репрессий на русском, абхазском и грузинском языках, чтобы «содействовать пониманию советского прошлого» у жителей края Самегрело — Верхняя Сванетия (регион, граничащий с Абхазией и Россией).

Помимо этого на деньги «Открытого общества» планировалось «поддерживать» онлайн-издание Netgazeti.ge, новостной портал и радио Samkhretis Karibche и региональные СМИ, в числе которых Kakheti Information Center, Mtis Ambebi (Mountain News), Reginfo.

Кроме того, предполагается создать новую «влиятельную онлайн-платформу, которая сможет охватить широкую аудиторию». Получателем этого гранта оказалась грузинская телекомпания «Пирвели».

Ещё около $120 тыс. фонд Сороса выделил на проекты, задача которых среди прочего содействовать «трансформации государственной политики» в области социальных прав, сформировать общественное мнение о необходимости реформ по децентрализации, изучить случаи коррупции и другое.

Около $100 тыс. фонд потратил на гранты, которые касаются защиты прав человека, в том числе на мониторинг деятельности государства в этой сфере.

Как отмечается на сайте фонда, организация осуществляет деятельность в Грузии с 1994 года и с тех пор уже инвестировала в страну более $100 млн.

«Рукопожатный политик»

Фонд Сороса — инструмент внешней политики радикальных кругов США, считает доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин. По его мнению, организация может играть определённую роль в происходящих в Грузии событиях.

«Давно известно, что фонд Сороса поддерживает те правительства и режимы, которые либо конфликтуют с Россией, либо занимаются политикой противодействия. Организация давно забыла о своих конструктивных начинаниях — развитие образования, демократические преобразования — и занимается стимулированием антироссийских настроений», — сказал он в беседе с RT.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников отметил, что в Грузии сейчас сложилась ситуация, позволяющая Джорджу Соросу влиять на внутренние процессы страны.

«Сорос одновременно борется против нынешнего курса Белого дома и организует лояльные ему движения по всему миру. Если в Венгрии он персона нон грата, то в Грузии — вполне рукопожатный политик, представитель США. Когда такой игрок вкладывает деньги в проекты в Грузии, он может одновременно давить на правительство, организовывать агентов влияния и подстёгивать уличные акции», — пояснил политолог.

Джордж Сорос в Вене 21 июня 2019 года

Reuters

© Lisi Niesner

Американского филантропа неоднократно обвиняли в причастности к революциям в разных странах мира. В 2015 году занимавший тогда пост президента Украины Пётр Порошенко заявил, что деятельность Сороса «чрезвычайно способствовала демократическим изменениям, которые сейчас происходят на Украине». При этом ряд государств Восточной Европы усилили контроль над организациями миллиардера.

«Заложник политических интриг»

В Вашингтоне, как считают политологи, были не слишком довольны некоторым улучшением отношений Москвы и Тбилиси при действующей грузинской власти.

«Партия «Грузинская мечта» вела аккуратные разговоры об отношениях с Россией, наблюдался дрифт в сторону нормализации. Конечно, это не понравилось определённым игрокам в США», — считает Дмитрий Солонников.

Также по теме «Последствия геополитической инженерии Запада»: как протесты в Тбилиси могут повлиять на вектор внешней политики Грузии После акций протеста в Тбилиси власти Грузии пошли на уступки оппозиции, согласившись провести предстоящие в 2020 году парламентские...

Путём провокаций в Грузии пытаются дискредитировать политиков, настроенных на сближение с РФ, чтобы затем лишить их возможности участвовать в реальных политических процессах, добавил эксперт.

Действия протестующих уже принесли первые результаты. По требованию оппозиционеров власти согласились провести предстоящие в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе и отправили в отставку спикера парламента Ираклия Кобахидзе.

«Россия становится заложником политических интриг. На антироссийской волне разыгрываются внутриполитические сюжеты, оппозиция пытается сформировать большинство в парламенте», — добавил Николай Топорнин.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил опасение, что Соединённые Штаты намерены помешать нормализации российско-грузинских отношений. Он заметил, что за несколько дней до провокации в грузинском парламенте страну посетил глава фонда имени Джо Байдена, который выступил публично с призывом не увлекаться «развитием отношений» с Москвой.

«У нас есть опасения, что и в этом случае наши американские коллеги пытаются делать всё, чтобы не допустить нормализации отношений между Россией и Грузией, а эта нормализация наблюдалась в последние годы со всей очевидностью», — сказал Лавров.

При этом в прошлом году США намеревались инвестировать в грузинскую экономику $18,5 млн. В Вашингтоне подчёркивали, что развитию Грузии якобы мешает «российская пропаганда», подрывающая прозападные устремления Тбилиси. Штаты также планировали «подготовить» будущих политических лидеров для Грузии.

* Фонд «Открытое общество» (Open Society Foundation) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 26.11.2015.