«Русофобская провокация»: в Москве оценили демонстрации грузинской оппозиции в Тбилиси

Многотысячные демонстрации в Тбилиси и попытки штурмом взять здание грузинского парламента — это не что иное, как русофобская провокация. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В российском МИД подчеркнули, что оппозиция Грузии использовала протокольную ошибку как повод для дестабилизации ситуации в стране. Между тем демонстранты намерены вновь собраться в центре столицы республики вечером в пятницу, 21 июня. На этом фоне в отставку ушёл спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Организация протеста возле здания парламента Грузии вечером 20 июня является не чем иным, как русофобской провокацией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Всё то, что вчера происходило в Грузии, является не чем иным, как русофобской провокацией. И конечно, не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности тот факт, что были агрессивные проявления в отношении граждан России... Это требует крайнего осуждения», — сказал Песков.

Напомним, что накануне грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия из-за того, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов, возглавляющий организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия. Затем протесты переросли в антиправительственные демонстрации и столкновения с полицией.

По словам самого Гаврилова, он занял место председателя парламента Грузии во время заседания МАП по распоряжению принимающей стороны и согласно протоколу.

«Хочу подчеркнуть: на таком же почётном месте я заседал в национальном парламенте Греции, в ливанском парламенте, в других — и не было никаких проблем», — сообщил он в интервью изданию «Коммерсантъ».

Депутат Госдумы полагает, что «заранее продуманная акция» направлена на осложнение отношений Грузии с Россией, которая заинтересована в развитии экономических, культурных и туристических связей между государствами. По его словам, визит российских парламентариев должен был способствовать развитию и укреплению отношений между двумя странами на православной основе.

«Я думаю, задачей этой акции было усложнить отношения с Россией, блокировать возможное укрепление отношений, нанести удар по православным ценностям Грузии», — цитирует Гаврилова РИА Новости.

По его мнению, налицо попытка госпереворота со стороны радикальных экстремистских сил, которые координируются из-за рубежа и, предположительно, могут быть связаны с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Беспорядки в Тбилиси больше всего вреда нанесли самой Грузии, отмечает официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Провокация радикалов, борьба за власть между партиями... Политика... Демократия. И я не иронизирую — это реалии современного мира», — написала Захарова на свой странице в Facebook.

«Оппозиция Грузии хочет с Россией воевать, а не находить общий язык»

Как заметил замглавы МИД России Григорий Карасин, ситуация продемонстрировала «излишнюю эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков», нацеленных на то, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси.

«Межпарламентская ассамблея православия, которая была давно намечена в Тбилиси, совершенно очевидно использована радикальной частью оппозиции для того, чтобы устроить безобразия на улицах», — цитирует его ТАСС.

При этом дипломат отметил, что Москва продолжит методично и спокойно работать над налаживанием и активизацией связей с грузинской стороной.

Произошедшее является провалом властей Грузии, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

«Понятно, что фигура Гаврилова была использована оппозицией для атаки на власть, Россия здесь только удобный повод. Понятно, что оппозиции хочется с Россией воевать, а не находить общий язык, как это пытаются делать нынешние власти, несмотря на отсутствие дипотношений», — написал сенатор в Facebook.

В свою очередь, бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе в беседе с RT подчеркнула, что отношения с Россией — острый и сложный вопрос для грузинского общества.

«Когда член Государственной думы РФ занял место спикера грузинского парламента, большая часть населения восприняла это как попытку воспрепятствовать установлению стабильности или как посягательство на независимость и суверенитет страны. Со стороны правительства такое можно было ожидать, однако просто поражает его некомпетентность», — сказала Бурджанадзе в эфире RT.

Она также отметила, что в последние годы правительство Грузии не прилагало никаких усилий для укрепления двусторонних отношений с РФ. По её мнению, именно сохраняющаяся напряжённость стала одним из факторов, которые привели к протесту.

«При этом весьма активны политические партии, в первую очередь те, которые называют себя прозападными и в настоящий момент пытаются использовать подлинные страдания народа для достижения своих политических целей и укрепления антироссийских настроений, разделяемых значительной частью грузинских граждан», — добавила политик.

«Грузинская демократия по-вашингтонски»

Напомним, массовые демонстрации в Тбилиси начались с протеста оппозиционных грузинских депутатов. Их возмутил тот факт, что глава МАП Сергей Гаврилов открыл заседание ассамблеи, сидя в кресле спикера парламента Грузии. В результате работа организации была сорвана. Возле здания по призыву оппозиции стали собираться демонстранты — преимущественно радикальные активисты. Протестующие потребовали, чтобы российская делегация уехала из страны, а также призвали отправить в отставку правительство Грузии. Ближе к вечеру митингующие попытались взять штурмом здание парламента, в результате чего сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули и слезоточивый газ.

«Как же волнительно наблюдать за грузинской демократией по-вашингтонски — с её резиновыми пулями и газом — прямо из логова кровавой диктатуры, где слезоточивый газ на протестах не применяли уже лет дцать», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Как заявили в министерстве внутренних дел Грузии, «полиция использовала пропорциональные специальные средства принуждения, предусмотренные законом», для того чтобы избежать вторжения в здание парламента и причинение ущерба здоровью гражданских и полицейских.

Согласно последним данным, пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских. При этом среди раненых множество представителей средств массовой информации, в частности, продюсер видеоагентства RT Ruptly.

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Грузинская оппозиция намерена провести очередную протестную акцию в 19:00 (18:00 мск) в пятницу, 21 июня.

«Посмотрим, сколько людей придёт теперь, поскольку политика и политические партии здесь уже не причём. Так называемая власть сформировалась в режим и противостояла гражданам Грузии, у которых отняли конституционные права, оскорбила то, что эти люди беспристрастно защищали в течение многих лет — это независимость этой страны, суверенитет и территориальная целостность», — заявил глава оппозиционной партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе.

Отметим, что оппозиционные протесты в Тбилиси состоялись в тот момент, когда в стране отсутствовала президент Грузии Саломе Зурабишвили и глава парламента Ираклий Кобахидзе. Они оба прервали свои визиты в Белоруссию и Азербайджан соответственно. При этом Кобахидзе уже ушёл в отставку.

«Принятое решение является ответственностью перед народом», — заявил генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе, сообщает РИА Новости.

Заметим, что Зурабишвили обвинила именно Россию в организации протестов в стране, даже несмотря на то, что в рядах протестующих перед парламентом были видны флаги Украины и США.

«Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы ещё раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое испытанное оружие», — написала она в Facebook.

По мнению зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, президент Грузии сделала «бессовестное заявление».

По его словам, России выгодно, чтобы в соседнем государстве была стабильность и граждане РФ чувствовали себя там в безопасности.

«Последние два года очень интенсивно российские туристы посещают Тбилиси. Естественно, для простых граждан, которые занимаются малым бизнесом в сфере туризма и гостиничного бизнеса, это является единственным источником доходов. Естественно, простые люди начинают задумываться, а правильную ли политику проводит государство в отношении РФ, используя указания США», — заявил собеседник RT.

Он также выразил сожаление, что Россию в очередной раз хотят выставить как страну, которая дестабилизирует ситуацию в том или ином государстве.

В свою очередь, первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров призвал Тбилиси принести официальные извинения Москве за провокацию в адрес российских парламентариев.

«На период беспорядков следует воздержаться от проведения любых международных мероприятий в стране», — цитирует его РИА Новости.