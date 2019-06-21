Продюсер Ruptly ранен резиновой пулей во время беспорядков у парламента Грузии

В ходе протестов, которые проходят около здания парламента Грузии в центре Тбилиси, продюсеру Ruptly в спину попала резиновая пуля.

Он вёл прямую трансляцию в момент выстрела. Продюсер рассказал, что, когда начался очередной штурм, спецназ открыл огонь резиновыми пулями.

«Я пытался максимально всё снимать. Когда уже (слезоточивый. — RT) газ пустили, я отвернулся, чтобы как-то себя спасти и не задыхаться. И вдруг резкая боль в области печени, на спине, вижу — на руках уже кровь, сразу обратился к скорой помощи», — сообщил продюсер Ruptly.

Ранее сообщалось, что при столкновениях протестующих и сотрудников полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских.

МВД страны назвало эти протесты попыткой массового переворота.