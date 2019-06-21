МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота

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МВД Грузии назвало протесты возле здания парламента страны в центре Тбилиси попыткой массового переворота. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства.
МВД Грузии назвало протесты в Тбилиси попыткой массового переворота
  • © Reuters

«Несмотря на призывы МВД, участники акции продолжали вторжение в здание парламента, попытку противостоять полиции и не повиноваться её законным требованиям», — говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что для обеспечения безопасности полицейские использовали «предусмотренные законом специальные возможности».

«МВД даст соответствующую оценку попытке массового переворота и вторжения в здание парламента», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что при столкновениях протестующих и сотрудников полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских.

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