Число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси увеличилось до 52

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В результате столкновений протестующих и сотрудников полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, из них 38 полицейские.
Число пострадавших в ходе протестов в Тбилиси увеличилось до 52
  • © Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Грузии.

«При разгоне пострадали 52 человека, 38 из которых правоохранители, а остальные — участники акции», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Отмечалось, что грузинская полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Часть митингующих спустя некоторое время вернулась к зданию парламента.

В свою очередь грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации.

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