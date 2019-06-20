В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек
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Отмечается, что пострадавшие госпитализированы.
Как передаёт телеканал Rustavi 2, медики оказывают помощь пострадавшим. Отмечается, что пострадали в том числе представители СМИ.
Телеканал также сообщает, что несколько пострадавших получили серьёзные травмы.
Грузинская полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Часть митингующих спустя некоторое время вернулись к зданию парламента.
Ранее грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации.