В ходе протестов в Тбилиси пострадали 16 человек

В результате столкновений протестующих и сотрудников полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали 16 человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Грузии.

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Отмечается, что пострадавшие госпитализированы. Как передаёт телеканал Rustavi 2, медики оказывают помощь пострадавшим. Отмечается, что пострадали в том числе представители СМИ. Телеканал также сообщает, что несколько пострадавших получили серьёзные травмы. Грузинская полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. Часть митингующих спустя некоторое время вернулись к зданию парламента. Ранее грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации.