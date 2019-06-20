Премьер Грузии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации

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Грузинский премьер-министр Мамука Бахтадзе на фоне протестов и столкновений митингующих с полицейскими возле здания парламента обвинил оппозиционные силы в дестабилизации ситуации в стране. 
Премьер Грузии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации
  • РИА Новости

По его словам, участие российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси «вызвало реакцию каждого гражданина». Бахтадзе заявил, что солидарен с протестом. 

«Это был справедливый протест, но то, что происходит последние два часа, — это насилие. Единое национальное движение пытается дестабилизировать ситуацию в стране», — цитирует его РИА Новости

В здании парламента прошло заседание с участием членов правительства во главе с премьером. 

Ранее Бахтадзе прибыл в парламент Грузии.

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