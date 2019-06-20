Премьер Грузии обвинил оппозицию в дестабилизации ситуации
- РИА Новости
По его словам, участие российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси «вызвало реакцию каждого гражданина». Бахтадзе заявил, что солидарен с протестом.
«Это был справедливый протест, но то, что происходит последние два часа, — это насилие. Единое национальное движение пытается дестабилизировать ситуацию в стране», — цитирует его РИА Новости.
В здании парламента прошло заседание с участием членов правительства во главе с премьером.