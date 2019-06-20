В парламент Грузии прибыл премьер-министр страны

В здание парламента Грузии, у которого происходит противостояние полиции и митингующих, прибыл премьер-министр страны Мамука Бахтадзе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается, на месте событий находятся отряды спецназа.

Ранее министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария на фоне акции протеста оппозиции в Тбилиси заявил журналистам о готовности уйти в отставку.

Вечером 20 июня протестующие в Грузии начали штурмовать здание парламента.

МВД Грузии потребовало от участников акции протеста немедленно прекратить нарушение и насилие и покинуть территорию парламента, предупредив, что в противном случае полиция будет использовать средства, предусмотренные законом.

Акция протеста началась после того, как стало известно об участии российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.