В парламент Грузии прибыл премьер-министр страны
- AFP
Как отмечается, на месте событий находятся отряды спецназа.
Ранее министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария на фоне акции протеста оппозиции в Тбилиси заявил журналистам о готовности уйти в отставку.
Вечером 20 июня протестующие в Грузии начали штурмовать здание парламента.
МВД Грузии потребовало от участников акции протеста немедленно прекратить нарушение и насилие и покинуть территорию парламента, предупредив, что в противном случае полиция будет использовать средства, предусмотренные законом.
Акция протеста началась после того, как стало известно об участии российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.