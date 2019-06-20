Протестующие в Грузии начали штурмовать здание парламента
- Reuters
Об этом информирует грузинский Первый канал.
Отмечается, что между участниками митинга и сдерживающими их полицейскими происходят потасовки.
«Министерство внутренних дел призывает участников акции протеста немедленно прекратить нарушение и насилие и покинуть парламент, в противном случае полиция будет использовать средства, предусмотренные законом», — заявили в МВД Грузии.
Ранее в Тбилиси в здании парламента прошла сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в которой участвовали делегаты из России, в том числе президент ассамблеи Сергей Гаврилов.
Оппозиционных грузинских депутатов возмутило, что Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента.
Они покинули зал, прервав заседание. После этого к зданию парламента пришли радикалы.
В МИД России заявили, что Москва возмущена действиями радикальных политических сил Грузии, которые сорвали работу ассамблеи.