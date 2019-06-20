Протестующие в Грузии начали штурмовать здание парламента

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RT
Представители оппозиции и митингующие в Тбилиси требуют отставки правительства и пытаются прорваться в здание парламента. Министерство внутренних дел Грузии призвало участников акции протеста покинуть территорию парламента, заявив, что в противном случае использует спецсредства.
Протестующие в Грузии начали штурмовать здание парламента
  • Reuters

Об этом информирует грузинский Первый канал.

Отмечается, что между участниками митинга и сдерживающими их полицейскими происходят потасовки.

«Министерство внутренних дел призывает участников акции протеста немедленно прекратить нарушение и насилие и покинуть парламент, в противном случае полиция будет использовать средства, предусмотренные законом», — заявили в МВД Грузии.

Ранее в Тбилиси в здании парламента прошла сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в которой участвовали делегаты из России, в том числе президент ассамблеи Сергей Гаврилов.

Оппозиционных грузинских депутатов возмутило, что Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

Они покинули зал, прервав заседание. После этого к зданию парламента пришли радикалы.

В МИД России заявили, что Москва возмущена действиями радикальных политических сил Грузии, которые сорвали работу ассамблеи.

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