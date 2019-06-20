В МИД России отреагировали на срыв работы Генассамблеи МАП в Грузии

Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия возмущена действиями радикальных политических сил Грузии, которые сорвали работу Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

«Выражаем возмущение действиями представителей радикальных политических сил Грузии, которые использовали важный международный форум, объединяющий православные государства мира, для выплёскивания своих антироссийских настроений», — заявил замглавы МИД России.

При этом он отметил, что Россия намерена продолжать линию на нормализацию отношений с Грузией.

Как передаёт РИА Новости, в 26-й сессии МАП в Тбилиси участвовали делегаты из России, в том числе президент ассамблеи Сергей Гаврилов. Сессия прошла в зале пленарных заседаний грузинского парламента.

Ряд оппозиционных депутатов Грузии выразили недовольство в связи с тем, что Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента.

После этого они покинули зал и заседание прервалось. При этом здание парламента захватили радикалы, отмечает агентство. Гаврилов заявил, что радикалы облили его водой и пытались отобрать документы.