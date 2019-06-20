Глава МВД Грузии заявил о готовности уйти в отставку
- Reuters
«Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», — заявил он.
При этом он добавил, что виновные в нападении на полицию и парламент будут привлечены к ответственности.
Ранее протестующие в Грузии начали штурмовать здание парламента.
МВД Грузии потребовало от участников акции протеста немедленно прекратить нарушение и насилие и покинуть территорию парламента, предупредив, что в противном случае полиция будет использовать средства, предусмотренные законом.
Акция протеста началась после того, как стало известно об участии российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.