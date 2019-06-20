Глава МВД Грузии заявил о готовности уйти в отставку

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария на фоне акции протеста оппозиции в Тбилиси заявил журналистам о готовности уйти в отставку. Об этом информирует грузинский Первый канал.

«Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», — заявил он.

При этом он добавил, что виновные в нападении на полицию и парламент будут привлечены к ответственности.

Ранее протестующие в Грузии начали штурмовать здание парламента.

МВД Грузии потребовало от участников акции протеста немедленно прекратить нарушение и насилие и покинуть территорию парламента, предупредив, что в противном случае полиция будет использовать средства, предусмотренные законом.

Акция протеста началась после того, как стало известно об участии российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.