Глава МВД Грузии заявил о готовности уйти в отставку

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Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария на фоне акции протеста оппозиции в Тбилиси заявил журналистам о готовности уйти в отставку. Об этом информирует грузинский Первый канал.
Глава МВД Грузии заявил о готовности уйти в отставку
  • Reuters

«Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», — заявил он.

При этом он добавил, что виновные в нападении на полицию и парламент будут привлечены к ответственности. 

Ранее протестующие в Грузии начали штурмовать здание парламента.

МВД Грузии потребовало от участников акции протеста немедленно прекратить нарушение и насилие и покинуть территорию парламента, предупредив, что в противном случае полиция будет использовать средства, предусмотренные законом.

Акция протеста началась после того, как стало известно об участии российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. 

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