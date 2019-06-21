Обстановка в центре Тбилиси, где проходят массовые акции протеста

В центре грузинской столицы проходят массовые протесты. Демонстранты требуют отправить в отставку правительство страны и попытались взять штурмом здание парламента. В ответ полиция, по данным СМИ, применила слезоточивый газ и резиновые пули. По информации Минздрава государства, пострадали свыше 50 человек, большинство из них — сотрудники правоохранительных органов. RT вёл прямую трансляцию из Тбилиси.