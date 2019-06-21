«Попытка переворота»: десятки человек пострадали в ходе столкновений у здания парламента Грузии

По меньшей мере 52 человека, включая 38 полицейских, пострадали в результате столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов в центре Тбилиси. Участники многотысячного митинга попытались штурмовать здание парламента. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Ранение в спину получил продюсер видеоагентства RT Ruptly. Власти государства осуждают насилие и обвиняют оппозицию в попытке дестабилизировать внутриполитическую ситуацию.

Многотысячный антиправительственный митинг в центре Тбилиси перерос в столкновения протестующих с полицией и попытку штурмом взять здание парламента Грузии. В ответ на непрекращающееся провокационное поведение демонстрантов бойцы спецназа применили слезоточивый газ и открыли предупредительную стрельбу в воздух, после чего начали стрелять резиновыми пулями по протестующим.

«В результате действий спецназа есть пострадавшие. Ситуация тяжёлая», — сообщает телекомпания «Рустави 2».

По информации Минздрава Грузии, в ходе столкновений в центре Тбилиси пострадали и были госпитализированы по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских.

В грузинском МВД объяснили использование спецсредств необходимостью обеспечить безопасность полицейских в ходе физического противостояния с протестующими. В пресс-службе ведомства назвали действия демонстрантов, которые, несмотря на призывы властей, продолжили попытки штурмовать парламент, «попыткой массового переворота». Этим событиям будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранение продюсера Ruptly

Стоит отметить, что среди пострадавших есть журналисты, включая продюсера видеоагентства RT Ruptly.

Продюсер Ruptly ранен резиновой пулей во время беспорядков у парламента Грузии

«Обстановка обострилась. Было затишье, но потом толпа начала очередной штурм. Они начали бросать камни, палки, бутылки, и спецназ открыл огонь резиновыми пулями, пустил слезоточивый газ... Я пытался это снимать, и когда уже газ пустили, я отвернулся, чтобы не задыхаться, и вдруг — резкая боль в области печени. Это была резиновая пуля. Рукой попробовал — на руке была кровь», — рассказал продюсер Ruptly.

Ранение продюсера Ruptly

RT

Ранее он сообщил, что во время затишья между первой и второй волной штурма сотрудники полиции раздавали митингующим воду, поскольку в Тбилиси стоит очень жаркая погода, и многие чувствовали себя плохо — вплоть до потери сознания.

«Народ не отходит, штурм продолжается. Неизвестно, чем это закончится. Пустили газ, люди прикрывают лицо у кого чем есть», — рассказал журналист за полтора часа до своего ранения.

Реакция властей

Прибывший в здание парламента премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе выразил солидарность с протестующими гражданами, однако осудил насилие, в которое переросли демонстрации. По его словам, оппозиционное «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили пытается дестабилизировать ситуацию в стране.

«В Грузии любая группа людей имеет право выразить свой протест. В этом случае я хочу повторить, что это был справедливый протест. Но в течение последних двух часов, за которыми мы наблюдаем, — это насилие, это попытка того, чтобы агрессивная группа, «Национальное движение», вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране», — подчеркнул Бахтадзе.

Кадры столкновений у грузинского парламента

Изначальным поводом для выступлений стало то, что президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в ходе утренней сессии МАП (проходившей в зале пленарных заседаний парламента Грузии) сидел в кресле главы законодательного органа.

Депутаты оппозиционных фракций выразили протест против такого регламента, покинув зал заседаний, после чего сессия МАП была прервана. Сообщалось, что здание парламента захватили радикалы, которые облили Гаврилова водой и попытались отобрать у него документы. После этого члены ассамблеи были вынуждены покинуть здание парламента под охраной, а в центре грузинской столицы начали собираться радикальные активисты, которые требовали, чтобы российская делегация уехала из страны. Позднее эти протесты переросли в антиправительственные выступления и стычки с полицией.

В пресс-службе Госдумы сообщили, что накануне приезда Гаврилова в грузинских СМИ была распространена фейковая новость, в которой парламентарий обвинялся в том, что он участвовал в вооружённых конфликтах в Абхазии и Приднестровье. Гаврилов опроверг все обвинения в свой адрес, подчеркнув, что он никогда не участвовал в войнах, и добавив, что «Россию и Грузию объединяют братские православные узы».

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что её страна не может иметь православного союза с Россией, а премьер Мамука Бахтадзе назвал выступление Гаврилова жестом, который «вредит идее свободы Грузии».

«К сожалению, у меня не было возможности немедленно отреагировать, исходя из того, что я не нахожусь в Грузии. Я немедленно потребовал приостановить сессию, как только узнал о случившемся», — цитирует РИА Новости спикера грузинского парламента Ираклия Кобахидзе.

В свою очередь, основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили назвал произошедшее «протокольной ошибкой, политическое значение которой, к сожалению, не учли организаторы».

Бывший спикер грузинского парламента и лидер партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе в эфире RT возложила всю ответственность за возникшую ситуацию на грузинские власти. При этом она выразила мнение, что если со стороны правительства сейчас не последует «адекватной реакции», то ситуация может выйти из-под контроля. Бурджанадзе добавила, что определённые политические силы пытаются использовать сложившуюся ситуацию в своих интересах.

Кадры столкновений в центре Тбилиси

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария также выразил мнение, что происходящие беспорядки организованы определёнными политическими силами, которые пытаются «ввергнуть страну в катастрофу». Он призвал протестующих подчиниться законным требованиям полиции, разойтись и позднее в спокойной обстановке обсудить с властями существующие проблемы. Гахария также выразил готовность уйти в отставку, если будет такая необходимость.

При этом грузинские СМИ сообщают, что бывший президент страны Михаил Саакашвили призвал сотрудников правоохранительных органов страны не подчиняться указаниям властей.

Мэр Тбилиси и генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что происходящее у стен парламента приобрело явно антиконституционный характер и призвал мирных демонстрантов не поддаваться на провокации «авантюристов-политиков», чтобы не стать невольными соучастниками их «преступных планов».

«Грузия не смогла обеспечить безопасность»

Действия грузинских властей, не сумевших обеспечить безопасность российской делегации в ходе заседания генассамблеи МАП, также подверг критике спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. По его словам, действия руководства Грузии противоречит нормам проведения международных мероприятий.

«Место проведения и организация сессии МАП заранее были согласованы грузинской стороной. И Грузия как страна — организатор несёт ответственность и за проведение важного международного форума, и за безопасность её участников. Эти условия были просто проигнорированы: они не смогли ни обеспечить проведение мероприятия, ни защитить российскую делегацию от нападения и угроз», — заявил Володин.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что акция радикалов направлена не только против российских представителей, но и против всех 25 стран, входящих в Межпарламентскую ассамблею православия.

«Последовавшие после нападения на российскую делегацию заявления грузинских властей вызывают сомнения в их адекватности и способности быть ответственным международным партнёром», — добавил Володин.

Возмущение в связи с действиями грузинских радикальных сил также выразил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. По его словам, важный международный форум был использован радикалами «для выплёскивания своих антироссийских настроений». Замглавы МИД добавил, что несмотря на случившееся, Москва настроена придерживаться курса на нормализацию российско-грузинских отношений, которая отвечает интересам народов обеих стран.