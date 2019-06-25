«Последствия геополитической инженерии Запада»: как протесты в Тбилиси могут повлиять на вектор внешней политики Грузии

После акций протеста в Тбилиси власти Грузии пошли на уступки оппозиции, согласившись провести предстоящие в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе при нулевом проходном барьере. Кроме того, в отставку по требованию демонстрантов ушёл спикер парламента Ираклий Кобахидзе. Как отмечают эксперты, правящая партия вынуждена отказаться от курса на сближение с Москвой. По оценке политологов, визит делегации РФ в грузинскую столицу был только поводом для начала беспорядков. В действительности, считают аналитики, оппозиция давно искала предлог разжечь конфликт — не исключено, что эта подготовка велась в координации с американскими партнёрами.

Правящая партия Грузии согласилась выполнить одно из требований протестующих в Тбилиси и провести предстоящие в 2020 году парламентские выборы по пропорциональной системе с нулевым барьером прохождения.

Об этом заявил основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, выступая в понедельник на брифинге.

Сейчас выборы в стране проходят по смешанной системе, сочетающей элементы пропорциональной и мажоритарной систем.

Оппозиция расценила решение властей как свою победу.

«Принципиальная борьба принесла результаты», — заявила депутат от оппозиционной партии «Европейская Грузия» Елена Хоштария.

Бидзина Иванишвили

© David Mdzinarishvili / Reuters

По мнению экспертов, оппозиция давно планировала реванш и лишь ждала повода, чтобы вывести своих сторонников на улицы. Возмущение оппозиционеров появлением российской делегации в стенах грузинского парламента, по оценке аналитиков, — лишь политическая игра, равно как и ультрапатриотические лозунги, под которыми сторонники оппозиции вступали в схватку с полицией.

Подтверждением этому может служить то, что протестующие сразу же выдвинули политические требования, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников. Он полагает, что происходящие в Грузии события стали результатом провокации.

«С самого начала было ясно, что это подготовленная акция, об этом говорит слишком многое — хотя бы то, что молодёжь на акции сразу появилась в майках с надписями про Путина и русских, словно они были приготовлены заранее. Кроме того, протестующими сразу же были сформулированы политические требования. Оппозиционеры ждали лишь повода, они были полностью готовы к действиям», — отметил Леонид Калашников в комментарии RT.

Похожей точки зрения придерживается старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков. Как рассказал эксперт в беседе с RT, ещё за неделю до протестного взрыва представители оппозиции искали поводы для конфликта.

«Например, неожиданно разгорелись политические страсти вокруг тбилисского гей-парада. Оппозиционеры специально провоцировали конфликт со сторонниками традиционных ценностей, которых ассоциировали с «пророссийскими» силами, — пояснил Новиков. — Поэтому истерия, разразившаяся вокруг визита российских депутатов, была заранее подготовленной акцией».

«Попытка государственного переворота»

С 20 июня в Тбилиси проходят массовые акции протеста, сопровождающиеся попытками штурма госучреждений и ожесточёнными стычками с полицией. Поводом для стремительной эскалации напряжённости стало участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия в Тбилиси.

Особое возмущение оппозиционеров вызвал тот факт, что Гаврилов вёл мероприятие, сидя в кресле председателя парламента. Истерию подогрели ложные слухи, что депутат якобы принимал участие в боевых действиях в Абхазии, которые накануне визита российской делегации распространялись в ряде местных СМИ. Гаврилов опроверг эти голословные заявления.

Следует отметить, что власти Грузии сами пригласили российскую делегацию в Тбилиси, как рассказал впоследствии Гаврилов, а занять кресло председателя парламента ему предложили организаторы мероприятия.

Напомним, Сергей Гаврилов и ранее становился объектом нападок со стороны грузинских националистов за признание независимости Абхазии и Южной Осетии.

После завершения Генассамблеи российские депутаты вылетели в Москву. Как рассказал Гаврилов, в адрес парламентариев звучали угрозы, была совершена попытка нападения. По мнению парламентария, грузинская оппозиция использовала визит российской делегации как формальный повод для разжигания антироссийской истерии.

«Наше общее мнение состоит в том, что сейчас в Грузии происходит очевидная попытка государственного переворота и захвата власти радикальными экстремистскими силами, которые во многом ориентируются из-за рубежа и, как нам кажется, связаны с господином Саакашвили», — заявил Гаврилов.

Даже после того, как российская делегация покинула Грузию, напряжённость не только не спала, но и, напротив, начала усиливаться.

Сторонники оппозиции начали ежедневно выходить на акции протеста, причём ведущей линией выступлений стали обвинения в адрес России и русофобские лозунги. Также оппозиция потребовала отставки правительства и спикера парламента Ираклия Кобахидзе. Последнее требование протестующих было удовлетворено ещё 21 июня. Однако оппозиция продолжает выходить на улицы.

На этом фоне в Грузии обострились русофобские настроения. Так, 23 июня футболисты нескольких клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими надписями. По информации портала «Грузия Online», некоторые спортсмены надели чёрные, а другие — белые футболки с «антиоккупационными» лозунгами.

Грузинские футболисты в майках с антироссийскими лозунгами

© ФК «Торпедо» (Кутаиси)

Кроме того, некоторые заведения общепита повысили цены для россиян — известно о двух таких случаях. Свои действия владельцы кафе объяснили тем, что Россия якобы оккупировала пятую часть грузинских территорий.

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Тбилисские кинотеатры прекратили показ фильмов на русском языке в знак солидарности с протестующими. Об этом накануне сообщило РИА Новости в Ассоциации кинотеатров Тбилиси.

Москва была вынуждена приостановить пассажирское авиационное сообщение с Грузией с 8 июля. Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин.

По словам Владимира Новикова, оппозиция осознанно прибегает к разжиганию русофобских настроений, так как подобная риторика очень популярна у националистов в Грузии. Именно по этой причине визит российской делегации стал наиболее удобным поводом, чтобы подогреть антиправительственные настроения в грузинском обществе, считает эксперт.

«Поэтому оппозиция активно использует антироссийскую повестку», — пояснил Новиков.

Высокий гость

Эксперты обращают внимание, что буквально за три дня до того, как столицу Грузии охватили протесты, в стране побывал старший директор Центра Дж. Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете Майкл Карпентер, ранее занимавший пост помощника главы Пентагона по России, Украине и Евразии, а также советника по внешней политике у вице-президента США Джо Байдена.

«Только что вернулся из трёхдневной поездки в Грузию. Сомневаюсь, что в (грузинском. — RT) правительстве полностью понимают, чем грозит их политика открытых дверей с Россией. При таком количестве «туристов» (кхм, ФСБ) и земли, скупаемой российскими бизнесменами, не исключено, что однажды они проснутся и увидят страну оккупированной не на 20%, а на все 100%», — написал Карпентер в Twitter 18 июня.

По мнению экспертов, между поездкой Карпентера в Тбилиси и начавшимися вскоре антироссийскими выступлениями прослеживается связь — оппозиция могла координировать свои планы со старыми партнёрами из Демократической партии США.

Старший директор Центра Дж. Байдена по глобальному взаимодействию при Пенсильванском университете Майкл Карпентер во время одного из визитов в Тбилиси

© president.gov.ge

По словам главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонида Калашникова, твит Майкла Карпентера о том, что в Грузии «слишком много русских», можно назвать высшим проявлением цинизма.

«Майкл Карпентер, не скрывая, заявил, что в Грузии слишком много стало русских и с этим что-то надо делать. Это совершенно очевидный цинизм», — заявил депутат в интервью RT.

Неудивительно, что впоследствии американский эксперт безоговорочно поддержал протестующих в Тбилиси, назвав их примером «мирного общественного движения, пользующегося своим правом на свободу волеизъявления».

Протесты в грузинской столице переросли в штурм здания парламента. В результате беспорядков и столкновений с полицией пострадали около 240 человек, свыше 300 задержаны. Среди пострадавших более 30 журналистов, в числе которых продюсер видеоагентства Ruptly — его госпитализировали после ранения резиновой пулей в спину.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Грузия стала примером последствий западной геополитической инженерии.

«Ещё один пример последствий геополитической инженерии, которой наши западные коллеги занимаются, — это Грузия, где западные кураторы готовы закрывать глаза на бесчинства ультранационалистов, на русофобию, лишь бы порвать все связи народа Грузии с нашей страной, переписать нашу общую историю», — заявил Лавров.

Антироссийский вектор

Выступления антироссийски настроенной оппозиции фактически обнулили многолетние усилия по нормализации грузино-российских отношений, отмечают эксперты. Представители правящей партии мгновенно забыли о планах по налаживанию связей с Россией, президент Грузии даже назвала Россию врагом.

«Россия — наш враг и оккупант. Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия», — цитирует политика Первый канал.

Разожжённая оппозицией антироссийская истерия дорого обойдётся Грузии — как подсчитали в грузинской Ассоциации гостиниц и ресторанов, прекращение прямого авиасообщения с Россией лишит грузинскую туристическую отрасль $750 млн. С начала года российские туристы потратили в Грузии около $1,1 млрд — 33% от расходов всего турпотока. Грузии было непросто прийти к таким показателям, ведь 11 лет назад страны находились в состоянии военного противостояния.

Напомним, в августе 2008 года Грузия напала на Южную Осетию, в ходе военного удара погибли российские миротворцы. Россия была вынуждена защитить жителей республики и свой миротворческий контингент, находившийся в регионе с 1992 года. Конфликт продлился пять дней, в ходе боевых действий погибли свыше тысячи человек. В конце августа Россия признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии. Дипломатические и иные связи между Грузией и Россией оказались разорваны.

Саломе Зурабишвили

© David Mdzinarishvili

Ситуация начала смягчаться после того, как в 2012 году партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» проиграла парламентские выборы избирательному блоку «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», а сам Саакашвили покинул страну под угрозой уголовного преследования.

Одним из предвыборных обещаний лидера партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили было восстановление разрушенных администрацией Саакашвили связей с РФ.

Как отметил буквально за неделю до вспышки антироссийских протестов замглавы МИД России Григорий Карасин, России и Грузии удалось преодолеть враждебность в отношениях.

«Главный итог этих лет, в течение которых мы вместе работаем над нормализацией двусторонних отношений, — это то, что удалось вывести взаимные отношения из этого тупика враждебности, конфронтационности, эмоционального неприятия друг друга», — заявил дипломат 13 июня перед началом встречи со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с РФ Зурабом Абашидзе.

Ранее, в начале мая, президент Грузии Саломе Зурабишвили навлекла на себя критику националистов заявлением о том, что для страны было бы нецелесообразно строить на своей территории иностранную военную базу.

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«Нет необходимости делать такие шаги, которые могут быть восприняты как провокация. И вместе с тем я не думаю, что Соединённые Штаты готовы иметь тут базу, которая привлечёт внимание не только России, но и террористических движений, которые очень активно представлены в нашем регионе», — заявила политик.

Оппозиция тотчас обвинила главу государства в «тиражировании российской пропаганды» — с таким заявлением выступили в партии Саакашвили «Единое национальное движение», пригрозив Зурабишвили импичментом.

Хотя на официальном уровне Штаты не планируют создавать полноценную военную базу в Грузии, ремарка грузинских властей вряд ли могла понравиться Вашингтону, считают эксперты. Точно так же, как и переговоры Москвы и Тбилиси о посещении российскими специалистами биолаборатории имени Р. Лугара. 14 июня стороны договорились провести новые консультации по этому вопросу.

Напомним, активность Пентагона по размещению своих биологических лабораторий по периметру российских границ давно вызывает обеспокоенность Москвы. Одним из объектов такого типа считается Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в пригороде Тбилиси.

Как отметил Владимир Новиков, в Грузии существует благодатная почва для антироссийских настроений.

«Есть те, кто готов к некому диалогу с Россией, — традиционалисты и прагматики из «Грузинской мечты», которые хорошо понимают, что основной вектор грузинской экономики направлен на север. Но сейчас позиции людей, которые выступают за прагматичный диалог, подорваны. Сама Зурабишвили начала обвинять в дестабилизации Россию, боясь, как бы её не назвали пророссийской», — отметил эксперт.

По мнению Леонида Калашникова, даже те робкие попытки официального Тбилиси нормализовать отношения с Москвой, которые наблюдались на протяжении последних лет, могли стать поводом для активизации усилий определённых сил в США на грузинском направлении.