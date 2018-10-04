«Обширная военно-биологическая программа США»: Минобороны РФ заявило о разработке Вашингтоном химоружия вблизи России

Соединённые Штаты разместили сеть лабораторий в соседних с Россией и Китаем государствах, где, вероятно, проводят военно-биологические исследования. Об этом сообщили в Минобороны РФ после выступления в Москве экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе. Заявление бывшего высокопоставленного чиновника было посвящено деятельности американских специалистов в Центре Лугара рядом с Тбилиси. Гиоргадзе, в частности, представил чертежи беспилотника, способного рассеивать в воздухе заражённых насекомых для нейтрализации войск противника. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что документы свидетельствуют о наращивании Вашингтоном арсенала запрещённого оружия.

США развернули масштабную военно-биологическую программу в соседних с Россией государствах. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) РФ генерал-майор Игорь Кириллов. Он отметил, что в лабораториях, в том числе и в Центре Лугара в Грузии, проводились эксперименты над людьми.

«Центр Лугара является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы США. Активная деятельность развёрнута на территории сопредельных с Россией государств, где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории. Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана», — сказал он.

Кириллов пояснил, что к таким выводам пришли специалисты после оценки материалов о деятельности лаборатории в грузинском населённом пункте Алексеевка, которые ранее, 17 сентября, опубликовал Игорь Гиоргадзе.

В частности, отметил Кириллов, в ряде патентов указаны различные типы боеприпасов, предназначенных для доставки химических и биологических соединений. В качестве примера генерал привёл патент на беспилотник, способный распространять заражённых насекомых. В описании к этому проекту говорится, что «войска противника могут быть уничтожены или выведены из строя без риска для военнослужащих США».

«Эти боеприпасы не относятся к перечню обычных вооружений и номенклатуре гуманных средств ведения войны», — подчеркнул Кириллов.

Генерал пояснил, что провозить запрещённые материалы через границу американским специалистам позволяет дипломатический иммунитет, который им в 2002 году предоставил Тбилиси.

«Американские военные биологи, работающие в Центре Лугара, имеют дипломатический иммунитет... Хочется обратить внимание на документ, адресованный Министерству здравоохранения Грузии и подтверждающий уведомительный характер перевозки биоматериалов по дипломатическим каналам без проверок и декларирования их перед местными надзорными органами», — указал он.

Кириллов также указал на препарат «Совалди» американской компании, одним из акционеров которой является бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд. Его клинические испытания, согласно опубликованным документам, привели к массовой гибели.

«Несмотря на гибель 24 человек только в декабре 2015 года, клинические исследования были продолжены в нарушение международных стандартов и вопреки желанию пациентов. Это привело к гибели еще 49 человек. Даже во время масштабных эпидемий в инфекционных стационарах такое количество смертельных случаев не фиксируется», — подчеркнул он.

Скриншот документа, о котором говорит Гиоргадзе

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Кириллов напомнил, что «Совалди» зарегистрирован и в России, однако здесь его клинические исследования не привели ни к одной смерти. Таким образом, делает вывод генерал, есть основания полагать, что под видом лечения в Центре Лугара проводилась оценка химического препарата, обладающего высокой летальностью.

Глава РХБЗ указал, что, согласно данным ООН, в мире действует более 30 американских лабораторий, где может проводиться «полный спектр исследований с возбудителями особо опасных инфекционных заболеваний».

«Выбор мест размещения лабораторий, на наш взгляд, также не случаен — многие из них расположены на сопредельных с Россией и Китаем территориях, являясь постоянным источником биологических угроз для наших государств», — подчеркнул Кириллов.

При этом в Пентагоне заявили, что Центр Лугара работает для защиты жителей Грузии от биологических угроз и не является объектом США. Центр и правда перешёл в юрисдикцию Тбилиси, отмечал Гиоргадзе в интервью RT, однако до сих пор его финансирование осуществляется Вашингтоном.

«Важно (то, что необходимо время. — RT), чтобы передать всю лабораторию. Это длительный процесс. И на сегодняшний день, по заявлению Минздрава Грузии, основная часть передана. В этом году должно закончиться финансирование США, будет финансировать уже грузинское правительство», — говорил он.

Кириллов отметил, что федеральный закон США «О единении и сплочении Америки в борьбе с терроризмом» позволяет правительству санкционировать исследования для создания биологического оружия.

«Таким образом, анализ материалов, представленных Игорем Гиоргадзе, вызывает озабоченность у Минобороны России и свидетельствует о том, что Соединённые Штаты с высокой долей вероятности осуществляют свою деятельность в обход международных договорённостей и под флагом реализации защитных или иных мирных исследований продолжают наращивать свой военно-биологический потенциал», — заключил генерал.

Патент на полый патрон

Напомним, 11 сентября Игорь Гиоргадзе на пресс-конференции в Москве заявил, что «от друзей» из Грузии получил документы по деятельности Центра Лугара, «первичное изучение» которых может говорить о секретных экспериментах на местных жителях.

Позже им был создан сайт «Грузия: вчера, сегодня, завтра», где публикуются полученные экс-чиновником материалы. Доступ к документам свободный, и любой желающий может с ними ознакомиться.

«Я хочу услышать, для чего специалистам, которые согласно заявленным целям должны защищать граждан моей родины от инфекций, смертей, заболеваний, на сайте биопатрон? Зачем на сайте патент на полый патрон, который можно заполнить вирусом любого штамма и использовать его, как там в пояснении написано, на территории противника? Или патент на летательный аппарат, который может распылять химическое и бактериологическое оружие? Вот это мне непонятно», — говорил Гиоргадзе в интервью RT.

Москва запросила у Вашингтона официальные разъяснения о деятельности Центра Лугара. Об этом 13 сентября заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Однако сегодня в рамках еженедельного брифинга на вопрос об ответе Вашингтона она ответила, что не видела его.