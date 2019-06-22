«Знали регламент в деталях»: генсек МАП призвал власти Грузии взять ответственность за инцидент с делегацией из РФ

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Роман Шимаев, Анна Лушникова
Властям Грузии следует взять на себя ответственность за инцидент с делегацией РФ в парламенте республики и последовавшие за этим массовые протесты и беспорядки. Такое мнение выразил генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Андреас Михаилидис. Он отметил, что грузинскому руководству был известен регламент. Между тем президент МАП Сергей Гаврилов в разговоре с RT подчеркнул, что именно представители Грузии предложили провести заседание организации в здании парламента. Эксперты считают, что протесты оппозиции прошли по заранее спланированному сценарию, который был бы запущен вне зависимости от действий российской делегации.
«Знали регламент в деталях»: генсек МАП призвал власти Грузии взять ответственность за инцидент с делегацией из РФ
  • Reuters
  • © Irakli Gedenidze

Власти Грузии должны взять на себя ответственность за срыв заседания Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия и последовавшие за этим протесты в центре Тбилиси. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный секретарь МАП Андреас Михаилидис. По его словам, регламент проведения мероприятия во всех деталях был известен политическому руководству Грузии, в частности парламенту.

«Предстоящая работа Генеральной ассамблеи известна всем, в том числе и руководству грузинского парламента, её работу всегда ведёт российский председатель. Это, я повторяю, было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны», — сказал Михаилидис.

Он также назвал провокационным и спланированным поведение группы депутатов и радикально настроенных граждан, которые прервали работу Генассамблеи. По его словам, эта ситуация стала проверкой для Грузии.

«Мы так это оцениваем, что были радикальные элементы и радикальные люди, которые создали это неприемлемое положение в парламенте, вызывающее, повторяю, для межпарламентских связей. Это моё официальное заявление, я делаю его как генеральный секретарь организации, со всей ответственностью», — добавил генсек.

Следующее заседание Генеральной ассамблеи МАП состоится в Санкт-Петербурге.

«Пригласили в парламент для торжественности»

В свою очередь, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов в интервью RT отметил, что был официально приглашён грузинской стороной и вёл заседание в президиуме парламента.

«Я хочу сказать, что мы готовы были рассмотреть любые другие условия и помещения, но именно официальная грузинская сторона пригласила нас в парламент для придания большей торжественности», — сказал Гаврилов.

Политолог Александр Асафов подчеркнул, что российский депутат Сергей Гаврилов приехал в Грузию в качестве президента МАП, поэтому обвинять его в «имперских амбициях» и «покушении» на суверенитет Грузии как минимум странно.

«Поэтому, какое бы он место ни занял, что бы ни сказал, всё равно данному сценарию протеста был бы дан старт. Это не цепь случайностей, а реальный сценарий», — заявил собеседник RT.

Эксперт также отметил парадоксальность ситуации, произошедшей в Грузии, где обе стороны обвиняли друг друга в том, что являются «агентами Кремля».

«Это демонстрирует, что градус антироссийских настроений среди актива различных политических партий высок. Просто нужен был любой повод для того, чтобы реализовать вот эти выступления, как-то поменять систему власти и выразить отношение к России. Я уверен, что это системная работа западных кураторов», — заключил он.

Напомним, что 20 июня представители грузинской оппозиции сорвали заседание МАП из-за того, что президент организации и депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в соответствии с регламентом сел в кресло спикера парламента Грузии. Затем возле здания собрались радикально настроенные граждане. Они потребовали, чтобы российская делегация уехала из страны. Ближе к вечеру митингующие попытались захватить здание парламента, в ответ сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули и слезоточивый газ.

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В ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 сотрудников правоохранительных органов. Также различные ранения получили представители СМИ, в том числе продюсер видеоагентства RT Ruptly. 

На следующий день оппозиционные партии объявили о новой акции протеста. Демонстранты требовали проведения досрочных парламентских выборов, освобождения 305 человек, задержанных в ходе беспорядков 20 июня, а также отставки главы МВД Георгия Гахарии. При этом свою должность уже покинул спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Вместе с тем МВД Грузии вызвало на допрос по делу о беспорядках бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, лидера оппозиционной партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Гиги Угулаву и депутата парламента от партии «Единое национальное движение» Нику Мелию.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов в стране, назвав Москву «врагом и оккупантом». Она также провела встречу с руководителем представительства ЕС и послами множества западных государств, в том числе США, Германии, Великобритании и Франции.

Российские официальные лица охарактеризовали обвинение грузинской стороны как передёргивание реальных фактов.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, грузинский президент сделала «крайне непрофессиональное заявление». А официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Зурабишвили следовало в момент «очередного политического коллапса» гарантировать безопасность на улицах грузинских городов, но вместо этого грузинский лидер «затянула старую песню о главном — про «оккупантов».

«Решение о приостановке поездок в Грузию абсолютно верное»

На фоне эскалации политической напряжённости в Грузии в Кремле приняли решение о временном запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки из РФ в республику, начиная с 8 июля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом», — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Наряду с этим правительству РФ поручили принять необходимые меры по возвращению в РФ временно находящихся на территории Грузии российских граждан и их багажа. Для этого, в частности, была создана оперативная рабочая группа по урегулированию ситуации.

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, в 2018 году Россия оказалась на третьем месте по числу граждан, которые приехали отдыхать в Грузию — 1,7 млн человек. 

«А за пять месяцев с начала этого года зафиксировано 539,4 тысячи прибытий граждан России, что на 14% больше, чем за тот же период 2018 года», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря РСТ Ирину Тюрину.

  • Архивное фото. Сувенирные лавки в городе Мцхета, одном из старейших поселений Грузии
  • © Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Как заметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, решение российского правительства скажется на туристической отрасли в Грузии, но многое будет зависеть от длительности запрета.

«Президент принял абсолютно верное решение ограничить поездки россиян в Грузию, его можно только поддержать. В такой ситуации нельзя рисковать жизнями людей и не предупреждать их. Граждане других стран, с учётом нестабильной ситуации, также, возможно, откажутся от поездок в страну. Я считаю, что происходящее в Грузии сейчас носит возмутительный характер. Нельзя было допускать подобных инцидентов», — констатировал сенатор в беседе с RT.

Вместе с тем в департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными. При этом в ведомстве рекомендовали избегать больших скоплений людей в центральной части Тбилиси, «хоть такие мероприятия обычно хорошо охраняются полицией».

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