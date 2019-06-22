«Знали регламент в деталях»: генсек МАП призвал власти Грузии взять ответственность за инцидент с делегацией из РФ

Властям Грузии следует взять на себя ответственность за инцидент с делегацией РФ в парламенте республики и последовавшие за этим массовые протесты и беспорядки. Такое мнение выразил генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Андреас Михаилидис. Он отметил, что грузинскому руководству был известен регламент. Между тем президент МАП Сергей Гаврилов в разговоре с RT подчеркнул, что именно представители Грузии предложили провести заседание организации в здании парламента. Эксперты считают, что протесты оппозиции прошли по заранее спланированному сценарию, который был бы запущен вне зависимости от действий российской делегации.

Власти Грузии должны взять на себя ответственность за срыв заседания Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия и последовавшие за этим протесты в центре Тбилиси. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал генеральный секретарь МАП Андреас Михаилидис. По его словам, регламент проведения мероприятия во всех деталях был известен политическому руководству Грузии, в частности парламенту.

«Предстоящая работа Генеральной ассамблеи известна всем, в том числе и руководству грузинского парламента, её работу всегда ведёт российский председатель. Это, я повторяю, было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны», — сказал Михаилидис.

Он также назвал провокационным и спланированным поведение группы депутатов и радикально настроенных граждан, которые прервали работу Генассамблеи. По его словам, эта ситуация стала проверкой для Грузии.

«Мы так это оцениваем, что были радикальные элементы и радикальные люди, которые создали это неприемлемое положение в парламенте, вызывающее, повторяю, для межпарламентских связей. Это моё официальное заявление, я делаю его как генеральный секретарь организации, со всей ответственностью», — добавил генсек.

Следующее заседание Генеральной ассамблеи МАП состоится в Санкт-Петербурге.

«Пригласили в парламент для торжественности»

В свою очередь, президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов в интервью RT отметил, что был официально приглашён грузинской стороной и вёл заседание в президиуме парламента.

«Я хочу сказать, что мы готовы были рассмотреть любые другие условия и помещения, но именно официальная грузинская сторона пригласила нас в парламент для придания большей торжественности», — сказал Гаврилов.

Политолог Александр Асафов подчеркнул, что российский депутат Сергей Гаврилов приехал в Грузию в качестве президента МАП, поэтому обвинять его в «имперских амбициях» и «покушении» на суверенитет Грузии как минимум странно.

«Поэтому, какое бы он место ни занял, что бы ни сказал, всё равно данному сценарию протеста был бы дан старт. Это не цепь случайностей, а реальный сценарий», — заявил собеседник RT.

Эксперт также отметил парадоксальность ситуации, произошедшей в Грузии, где обе стороны обвиняли друг друга в том, что являются «агентами Кремля».

«Это демонстрирует, что градус антироссийских настроений среди актива различных политических партий высок. Просто нужен был любой повод для того, чтобы реализовать вот эти выступления, как-то поменять систему власти и выразить отношение к России. Я уверен, что это системная работа западных кураторов», — заключил он.

Напомним, что 20 июня представители грузинской оппозиции сорвали заседание МАП из-за того, что президент организации и депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в соответствии с регламентом сел в кресло спикера парламента Грузии. Затем возле здания собрались радикально настроенные граждане. Они потребовали, чтобы российская делегация уехала из страны. Ближе к вечеру митингующие попытались захватить здание парламента, в ответ сотрудники правоохранительных органов применили резиновые пули и слезоточивый газ.

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В ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 сотрудников правоохранительных органов. Также различные ранения получили представители СМИ, в том числе продюсер видеоагентства RT Ruptly.

На следующий день оппозиционные партии объявили о новой акции протеста. Демонстранты требовали проведения досрочных парламентских выборов, освобождения 305 человек, задержанных в ходе беспорядков 20 июня, а также отставки главы МВД Георгия Гахарии. При этом свою должность уже покинул спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Вместе с тем МВД Грузии вызвало на допрос по делу о беспорядках бывшего министра обороны Ираклия Окруашвили, лидера оппозиционной партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Гиги Угулаву и депутата парламента от партии «Единое национальное движение» Нику Мелию.

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов в стране, назвав Москву «врагом и оккупантом». Она также провела встречу с руководителем представительства ЕС и послами множества западных государств, в том числе США, Германии, Великобритании и Франции.

Российские официальные лица охарактеризовали обвинение грузинской стороны как передёргивание реальных фактов.

По словам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, грузинский президент сделала «крайне непрофессиональное заявление». А официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что Зурабишвили следовало в момент «очередного политического коллапса» гарантировать безопасность на улицах грузинских городов, но вместо этого грузинский лидер «затянула старую песню о главном — про «оккупантов».

«Решение о приостановке поездок в Грузию абсолютно верное»

На фоне эскалации политической напряжённости в Грузии в Кремле приняли решение о временном запрете российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки из РФ в республику, начиная с 8 июля. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

«В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом», — пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Наряду с этим правительству РФ поручили принять необходимые меры по возвращению в РФ временно находящихся на территории Грузии российских граждан и их багажа. Для этого, в частности, была создана оперативная рабочая группа по урегулированию ситуации.

Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, в 2018 году Россия оказалась на третьем месте по числу граждан, которые приехали отдыхать в Грузию — 1,7 млн человек.

«А за пять месяцев с начала этого года зафиксировано 539,4 тысячи прибытий граждан России, что на 14% больше, чем за тот же период 2018 года», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря РСТ Ирину Тюрину.

Архивное фото. Сувенирные лавки в городе Мцхета, одном из старейших поселений Грузии

© Konstantin Kokoshkin/Russian Look

Как заметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, решение российского правительства скажется на туристической отрасли в Грузии, но многое будет зависеть от длительности запрета.

«Президент принял абсолютно верное решение ограничить поездки россиян в Грузию, его можно только поддержать. В такой ситуации нельзя рисковать жизнями людей и не предупреждать их. Граждане других стран, с учётом нестабильной ситуации, также, возможно, откажутся от поездок в страну. Я считаю, что происходящее в Грузии сейчас носит возмутительный характер. Нельзя было допускать подобных инцидентов», — констатировал сенатор в беседе с RT.

Вместе с тем в департаменте туризма Грузии заявили, что поездки в страну для туристов остаются безопасными. При этом в ведомстве рекомендовали избегать больших скоплений людей в центральной части Тбилиси, «хоть такие мероприятия обычно хорошо охраняются полицией».