Медведев прокомментировал ситуацию с протестами в Грузии

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Попытки свалить на Россию вину за происходящее в Грузии являются передёргиванием реальной ситуации. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.
Медведев прокомментировал ситуацию с протестами в Грузии
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

По его словам, сложившаяся в Грузии ситуация связана «с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти».

Кроме того, Медведев назвал «крайне непрофессиональными» заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая выразила мнение, что протесты в её стране выгодны только России. 

«Мне кажется, эти заявления крайне непрофессиональны. Может быть, она просто ещё не вошла, что называется, в курс дела или сознательно искажает ситуацию», — цитирует его ТАСС.

Ранее Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны». Также она добавила, что Россия — «враг и оккупант» Грузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что организация протеста возле здания парламента Грузии вечером 20 июня является не чем иным, как русофобской провокацией.

Кроме того, в МИД России выразили мнение, что представители грузинской оппозиции использовали визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в качестве повода для беспорядков.

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