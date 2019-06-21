Медведев прокомментировал ситуацию с протестами в Грузии

Попытки свалить на Россию вину за происходящее в Грузии являются передёргиванием реальной ситуации. Об этом заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, сложившаяся в Грузии ситуация связана «с внутриполитической борьбой между радикальной оппозицией и теми силами, которые сейчас находятся у власти».

Кроме того, Медведев назвал «крайне непрофессиональными» заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая выразила мнение, что протесты в её стране выгодны только России.

«Мне кажется, эти заявления крайне непрофессиональны. Может быть, она просто ещё не вошла, что называется, в курс дела или сознательно искажает ситуацию», — цитирует его ТАСС.

Ранее Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны». Также она добавила, что Россия — «враг и оккупант» Грузии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что организация протеста возле здания парламента Грузии вечером 20 июня является не чем иным, как русофобской провокацией.

Кроме того, в МИД России выразили мнение, что представители грузинской оппозиции использовали визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в качестве повода для беспорядков.