Президент Грузии назвала Россию «врагом» страны

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Грузинский президент Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси заявила о заинтересованности России в «расколе страны».

На своей странице в Facebook она написала, что Россия — «враг и оккупант» Грузии.

«Управляемая ею пятая колонна, возможно, сегодня может быть более опасной, чем открытая агрессия. Я хотела бы ещё раз сказать, что раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое опытное оружие», — заявила Зурабишвили.

Ранее стало известно, что при столкновениях протестующих и сотрудников полиции возле здания парламента Грузии в центре Тбилиси пострадали по меньшей мере 52 человека, в том числе 38 полицейских.

МВД страны назвало эти протесты попыткой массового переворота

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