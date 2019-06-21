МИД России: оппозиция Грузии использовала визит делегации для проведения беспорядков

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Заместитель главы МИД России Григорий Карасин в беседе с ТАСС выразил мнение, что представители грузинской оппозиции использовали визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия (МАП) в качестве повода для проведения беспорядков.
МИД России: оппозиция Грузии использовала визит делегации для проведения беспорядков
  • Reuters

«Межпарламентская ассамблея православия, которая была давно намечена в Тбилиси, совершенно очевидно использована радикальной частью оппозиции для того, чтобы устроить безобразия на улицах», — указал он.

По словам Карасина, произошедшее является доказательством того, что радикальная часть политиков в Грузии «эмоционально заряжена», в том числе на недопущение нормализации отношений Москвы и Тбилиси.

Ранее сообщалось, что в ходе столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов Грузии у здания парламента в центре столицы страны пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

В МВД Грузии назвали произошедшее попыткой массового переворота

Подробнее о внутриполитической ситуации в стране — в материале RT.

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