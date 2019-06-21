Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.

Как сообщалось, в столице Грузии проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней принимали участие делегаты из России, в том числе президент ассамблеи Сергей Гаврилов. Сессия прошла в зале пленарных заседаний грузинского парламента. Ряд оппозиционных депутатов Грузии выразили недовольство в связи с тем, что Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Они покинули зал и заседание прервалось. После этого к зданию парламента пришли радикалы.

«Никаких недомолвок по этому поводу (какое место занять. — RT) не было. Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почётное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведёт только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я», — заявил депутат в разговоре с «Коммерсантом».

Он добавил, что во время перерыва «в зал ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы».

«Мы вынуждены были покинуть парламент, переместились в гостиницу, где и завершили заседание... Ассамблея приняла коллективное заявление, что мы завершаем нашу сессию ввиду того, что отсутствуют гарантии безопасности участников, а также условия для их плодотворной работы», — сказал Гаврилов.

Несмотря на случившееся, депутат выразил надежду, что отношения между Россией и Грузией улучшатся.

«И я по-прежнему считаю, что в будущем мы сможем улучшить наши отношения. Я уверен, что общество Грузии, независимо от внутриполитической ситуации, может дать ответ экстремистам, которые пытаются изолировать и дискредитировать вашу страну», — подчеркнул Гаврилов.

Ранее замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия возмущена действиями радикальных политических сил Грузии, которые сорвали работу Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

По предварительным данным, по меньшей мере 52 человека, включая 38 полицейских, пострадали в результате столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов в центре Тбилиси. Участники многотысячного митинга попытались штурмовать здание парламента. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.