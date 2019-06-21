Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов прокомментировал начавшиеся 20 июня протесты в Тбилиси.
Депутат Госдумы Гаврилов прокомментировал ситуацию в Тбилиси
  • © Reuters

Как сообщалось, в столице Грузии проходила 26-я сессия Межпарламентской ассамблеи православия, в ней принимали участие делегаты из России, в том числе президент ассамблеи Сергей Гаврилов. Сессия прошла в зале пленарных заседаний грузинского парламента. Ряд оппозиционных депутатов Грузии выразили недовольство в связи с тем, что Гаврилов открыл заседание, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Они покинули зал и заседание прервалось. После этого к зданию парламента пришли радикалы.

«Никаких недомолвок по этому поводу (какое место занять. — RT) не было. Куда меня приглашает сесть принимающая сторона — там я и располагаюсь. По протоколу это почётное место отводится именно председательствующему Генассамблеи, а не секретарям. А Генеральную ассамблею ведёт только президент Межпарламентской ассамблеи православия — в данном случае я», — заявил депутат в разговоре с «Коммерсантом».

Он добавил, что во время перерыва «в зал ворвались экстремисты, заняли президиум, уничтожили документы».

«Мы вынуждены были покинуть парламент, переместились в гостиницу, где и завершили заседание... Ассамблея приняла коллективное заявление, что мы завершаем нашу сессию ввиду того, что отсутствуют гарантии безопасности участников, а также условия для их плодотворной работы», — сказал Гаврилов.

Несмотря на случившееся, депутат выразил надежду, что отношения между Россией и Грузией улучшатся.

«И я по-прежнему считаю, что в будущем мы сможем улучшить наши отношения. Я уверен, что общество Грузии, независимо от внутриполитической ситуации, может дать ответ экстремистам, которые пытаются изолировать и дискредитировать вашу страну», — подчеркнул Гаврилов.

Ранее замминистра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Россия возмущена действиями радикальных политических сил Грузии, которые сорвали работу Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.

По предварительным данным, по меньшей мере 52 человека, включая 38 полицейских, пострадали в результате столкновений протестующих с сотрудниками правоохранительных органов в центре Тбилиси. Участники многотысячного митинга попытались штурмовать здание парламента. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить