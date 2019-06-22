Президент МАП призвал власти Грузии наказать виновных за инцидент в Тбилиси

Президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов в интервью RT заявил, что власти Грузии должны принести извинения за провокации в отношении участников сессии МАП в Тбилиси.

По его словам, по протоколу МАП в любых странах, где проводятся конференции ассамблеи, её председатели — президент в лице Гаврилова и генеральный секретарь ассамблеи Андреас Михаилидис — сидят в президиуме, из которого ведут заседание.

«Я хочу сказать, что мы готовы были рассмотреть любые другие условия и помещения, но именно официальная грузинская сторона пригласила нас в парламент для придания большей торжественности», — отметил он.

После того, как депутаты-радикалы сорвали заседание Генассамблеи в парламенте, участники МАП перенесли мероприятие в соседний отель. Однако протестующие начали его забрасывать бутылками, в связи с чем заседание было приостановлено.

По его словам, во время выхода участников ассамблеи и попыток общения с журналистами произошло физическое нападение на участников ассамблеи, в том числе на самого Гаврилова.

«Мы считаем, что руководство Грузии, которое допустило пренебрежение нормами международного права с международными обязательствами безопасности в отношении нашей организации и депутатов 23 парламентов мира должно принести извинения и найти и наказать ответственных в угрозах в отношении парламентариев и тех, кто осуществлял физическое насилие», — заявил он.

Также он назвал протесты в Грузии «абсолютно театральным поводом для того, чтобы раскрутить антиправославную истерию и на фоне протестов вывести людей на улицы для захвата власти».

Гаврилов добавил, что оппозиционные грузинские депутаты угрожали физической расправой участникам заседания МАП.