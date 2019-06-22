Президент МАП рассказал об угрозах расправы со стороны депутатов в Тбилиси

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Президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов в интервью RT заявил, что во время сессии МАП в парламенте Грузии оппозиционные грузинские депутаты угрожали физической расправой участникам заседания.
Президент МАП рассказал об угрозах расправы со стороны депутатов в Тбилиси
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

По его словам, в Тбилиси в заседании генассамблеи МАП участвовали делегации от парламентов 23 стран (в основном европейских), а также католических организаций и общественных объединений.

Гаврилов подчеркнул, что был официально приглашён грузинской стороной и вёл заседание в президиуме парламента. 

«Во время заседания в зал ворвались две группы экстремистов, которые захватили президиум и начали сразу с угроз в отношении всех делегатов, которые находились в зале, — от Иордании и Армении до Европы. Депутаты-радикалы кричали угрозы, включая требование физической расправы с гостями», — заявил он.

По его словам, несмотря на попытки разблокировать трибуны и продолжить заседание, «угроза нарастала» — в зал прибывали активисты, которые принесли заранее подготовленные плакаты и начали выкрикивать отработанные речовки. 

«Что печально в таких случаях — когда экстремисты делают себе пиар на крупных международных форумах», — заявил Гаврилов. 

Он добавил, что в связи с произошедшим было принято решение приостановить заседание генассамблеи и перенести его в здание находившегося рядом отеля.

Ранее генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия Андреас Михаилидис призвал руководство Грузии взять на себя ответственность за произошедшее в Тбилиси.

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