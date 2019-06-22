В МАП назвали инцидент в Тбилиси неприемлемым

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия Андреас Михаилидис в беседе с РИА Новости заявил, что в МАП считают инцидент, произошедший в ходе мероприятия организации в Тбилиси, неприемлемым.
В МАП назвали инцидент в Тбилиси неприемлемым
  • Reuters
  • © Irakli Gedenidze

«Мы так это оцениваем, что были радикальные элементы... которые создали это неприемлемое положение в парламенте, вызывающее, повторяю, для межпарламентских связей. Это моё официальное заявление, я делаю его как генеральный секретарь организации, со всей ответственностью», — уточнил он.

Ранее Михаилидис призвал руководство Грузии взять на себя ответственность за произошедшее в столице страны.

Также генсек МАП назвал поведение местных радикалов вызывающим, выразив мнение, что их действия были организованными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить