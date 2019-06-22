В МАП назвали инцидент в Тбилиси неприемлемым

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия Андреас Михаилидис в беседе с РИА Новости заявил, что в МАП считают инцидент, произошедший в ходе мероприятия организации в Тбилиси, неприемлемым.

«Мы так это оцениваем, что были радикальные элементы... которые создали это неприемлемое положение в парламенте, вызывающее, повторяю, для межпарламентских связей. Это моё официальное заявление, я делаю его как генеральный секретарь организации, со всей ответственностью», — уточнил он.

Ранее Михаилидис призвал руководство Грузии взять на себя ответственность за произошедшее в столице страны.

Также генсек МАП назвал поведение местных радикалов вызывающим, выразив мнение, что их действия были организованными.