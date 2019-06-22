В МАП назвали инцидент в Тбилиси неприемлемым
- Reuters
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«Мы так это оцениваем, что были радикальные элементы... которые создали это неприемлемое положение в парламенте, вызывающее, повторяю, для межпарламентских связей. Это моё официальное заявление, я делаю его как генеральный секретарь организации, со всей ответственностью», — уточнил он.
Ранее Михаилидис призвал руководство Грузии взять на себя ответственность за произошедшее в столице страны.
Также генсек МАП назвал поведение местных радикалов вызывающим, выразив мнение, что их действия были организованными.