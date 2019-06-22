В МАП призвали руководство Грузии взять на себя ответственность за инцидент в Тбилиси

Генеральный секретарь Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Андреас Михаилидис в беседе с РИА Новости заявил, что руководство Грузии должно взять на себя ответственность за произошедшее в Тбилиси.

Он подчеркнул, что власти страны знали о всех деталях и особенностях проведения заседания Генассамблеи МАП.

«Работа генеральной ассамблеи известна всем, как и руководству грузинского парламента. Её работу всегда ведёт российский председатель. Это, я повторяю, было известно и руководству грузинского парламента, и политическому руководству страны», — уточнил он.

Кроме того, Михаилидис назвал поведение грузинских радикалов вызывающим, выразив мнение, что их действия были организованными.

«Было совершенно неудачное заседание, и я думаю, что должны взять на себя ответственность и грузинское политическое руководство, и (руководство. — RT) грузинского парламента», — добавил генсек.

20 июня представители грузинской оппозиции сорвали заседание МАП из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, президент организации, сел в кресло спикера парламента Грузии.

Впоследствии у здания законодательного органа страны прошли протесты, они переросли в антиправительственные демонстрации и столкновения с полицейскими.

Подробнее о ситуации — в материале RT.