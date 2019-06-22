В Ростуризме назвали число пребывающих в Грузии россиян

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В Ростуризме сообщили, что в настоящее время на территории Грузии пребывает около 1,5 тыс. организованных туристов — граждан России. При этом число россиян, которые решили отправиться в поездку самостоятельно, устанавливается.
В Ростуризме назвали число пребывающих в Грузии россиян
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«На сегодняшний день по линии российских туроператоров в данной стране находится порядка 1500 туристов, их возврат будет осуществлён планово, согласно выписанным билетам до 8 июля 2019 года. Информация о количестве самостоятельных туристов уточняется», — говорится в заявлении на сайте ведомства. 

При этом в Ростуризме уточнили, что на фоне принятых российскими властями решений граждане страны имеют безусловное право в том числе требовать расторжения договоров, заключённых с турагентствами, возврата денежных средств за приобретённые авиабилеты.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который с 8 июля запрещает авиакомпаниям страны осуществлять перевозки граждан в Грузию из-за ситуации с безопасностью.

Также в Министерстве иностранных дел России выразили серьёзную обеспокоенность в связи с осложнением ситуации в Тбилиси и порекомендовали гражданам страны воздержаться от поездок в Грузию.

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