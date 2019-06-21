Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов России... в своей деятельности исходить из того, что с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», — говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что туроператорам и турагентам на время действия запрета рекомендуется воздержаться от реализации гражданам туристических путёвок, предусматривающих перевозки людей из России в Грузию.

Ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентствам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации ситуации в стране.

20 июня в Тбилиси произошли массовые волнения. Это случилось после того, как грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия.

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