Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

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RT
Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов России... в своей деятельности исходить из того, что с 8 июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии», — говорится в тексте указа.

В документе отмечается, что туроператорам и турагентам на время действия запрета рекомендуется воздержаться от реализации гражданам туристических путёвок, предусматривающих перевозки людей из России в Грузию.

Ранее Ростуризм рекомендовал туроператорам и турагентствам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации ситуации в стране. 

20 июня в Тбилиси произошли массовые волнения. Это случилось после того, как грузинская оппозиция и радикалы сорвали заседание Межпарламентской ассамблеи православия из-за того, что депутат Госдумы Сергей Гаврилов, возглавляющий организацию, сидел в кресле главы законодательного органа во время мероприятия. 

Подробнее — в материале RT.

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