Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в Грузию

Ростуризм рекомендует туроператорам и турагентствам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Кроме того, Ростуризм призвал информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов, о текущей ситуации в стране.

В ведомстве также посоветовали российским туристам, находящимся в Грузии, не покидать гостиницы без необходимости.

Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили серьёзную обеспокоенность в связи с осложнением ситуации в Тбилиси и порекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию.