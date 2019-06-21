Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в Грузию

Короткая ссылка
Ростуризм рекомендует туроператорам и турагентствам России приостановить реализацию туров в Грузию до нормализации ситуации в стране. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в Грузию
  • Reuters

Кроме того, Ростуризм призвал информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов, о текущей ситуации в стране.

В ведомстве также посоветовали российским туристам, находящимся в Грузии, не покидать гостиницы без необходимости.

Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили серьёзную обеспокоенность в связи с осложнением ситуации в Тбилиси и порекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
Иван и серый волк
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить