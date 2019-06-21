Ростуризм рекомендует туроператорам приостановить продажу туров в Грузию
- Reuters
Кроме того, Ростуризм призвал информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов, о текущей ситуации в стране.
В ведомстве также посоветовали российским туристам, находящимся в Грузии, не покидать гостиницы без необходимости.
Ранее в Министерстве иностранных дел России выразили серьёзную обеспокоенность в связи с осложнением ситуации в Тбилиси и порекомендовали российским гражданам воздержаться от поездок в Грузию.