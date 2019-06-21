МИД России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Грузию
- Reuters
В ведомстве отметили, что в результате действий «радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами» пострадали россияне, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия.
Там также проинформировали, что в Тбилиси продолжаются массовые беспорядки.
«В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию», — указали в министерстве.
Ранее сообщалось, что представители оппозиционных политических движений Грузии и их сторонники возобновили акцию протеста у здания парламента в столице.
Они требуют отставки главы МВД страны Георгия Гахарии и проведения досрочных парламентских выборов.