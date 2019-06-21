МИД России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Грузию

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В Министерстве иностранных дел России выразили серьёзную обеспокоенность в связи с осложнением ситуации в Тбилиси и порекомендовали гражданам РФ воздержаться от поездок в Грузию.
МИД России настоятельно рекомендует воздержаться от поездок в Грузию
  • Reuters

В ведомстве отметили, что в результате действий «радикальной грузинской оппозиции под антироссийскими лозунгами» пострадали россияне, которые принимали участие в заседании Межпарламентской ассамблеи православия. 

Там также проинформировали, что в Тбилиси продолжаются массовые беспорядки.

«В этой связи МИД России настоятельно рекомендует российским гражданам в интересах их личной безопасности воздерживаться от поездок в Грузию», — указали в министерстве.

Ранее сообщалось, что представители оппозиционных политических движений Грузии и их сторонники возобновили акцию протеста у здания парламента в столице.

Они требуют отставки главы МВД страны Георгия Гахарии и проведения досрочных парламентских выборов.

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