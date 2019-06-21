Протесты в Тбилиси возобновились

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Представители оппозиционных политических движений Грузии и их сторонники возобновили акцию протеста у здания парламента страны в Тбилиси.
Протесты в Тбилиси возобновились
  • Reuters

Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

Отмечается, что демонстранты требуют отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахарии, а также проведения внеочередных парламентских выборов.

К месту массовых мероприятий стягиваются силы сотрудников правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что за время состоявшихся акций протеста в Грузии были задержаны более 300 человек, около 240 пострадали.

Впоследствии в МИД России выразили мнение, что представители грузинской оппозиции использовали визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в качестве повода для беспорядков.

В свою очередь, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что противоречия в политической жизни Грузии существовали давно.

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