Протесты в Тбилиси возобновились

Представители оппозиционных политических движений Грузии и их сторонники возобновили акцию протеста у здания парламента страны в Тбилиси.

Об этом сообщает телеканал Rustavi 2.

Отмечается, что демонстранты требуют отставки министра внутренних дел страны Георгия Гахарии, а также проведения внеочередных парламентских выборов.

К месту массовых мероприятий стягиваются силы сотрудников правоохранительных органов.

Ранее стало известно, что за время состоявшихся акций протеста в Грузии были задержаны более 300 человек, около 240 пострадали.

Впоследствии в МИД России выразили мнение, что представители грузинской оппозиции использовали визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в качестве повода для беспорядков.

В свою очередь, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил, что противоречия в политической жизни Грузии существовали давно.