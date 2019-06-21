В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси. Об этом говорится в сообщении Департамента ситуационно-кризисного центра российского МИД.

«Рекомендуем российским гражданам, находящимся в Грузии или планирующим посетить эту страну, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей», — указывается в сообщении.

В результате столкновений протестующих и сотрудников правоохранительных органов Грузии пострадали по меньшей мере 240 человек.

Одним из поводов для конфликта стало то, что ряд грузинских парламентариев-оппозиционеров выразили недовольство в связи с тем, что президент МАП, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание ассамблеи, сидя в кресле спикера парламента Грузии.

В МИД России выразили мнение, что представители грузинской оппозиции использовали визит российской делегации на Межпарламентскую ассамблею православия в качестве повода для беспорядков.